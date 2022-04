Vital Card lança cobertura de 30 mil dólares em casos de Covid-19

Já está disponível a nova cobertura da Vital Card de 30 mil dólares no plano Mundial. O produto, que foi anunciado durante a XIV Convenção Schultz, começou a ser vendido nesta semana e pretende atender uma demanda do mercado. “Países como Chile, exigem esse valor na cobertura do seguro para entrar no país”, explicou Luciano Bonfim, diretor da empresa.

De acordo com o executivo, a pandemia veio para mostrar a importância do seguro viagem. “Antes da pandemia, era algo que os agentes tinham que oferecer, agora, são os clientes que exigem um bom seguro para viajar”, completa o executivo.

Rafael Turra, diretor geral e de produtos da companhia, complementa: “Além de atender a demanda, esse adicional vem como um passo importante para normalização do mercado segurador. O próximo passo é a inclusão total da cobertura de casos de Covid-19 no seguro-viagem”, finaliza.

O adicional 30k já pode ser adquirido através do site Vital Card.

