Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em março

A Minuto Seguros realizou um estudo sobre o valor do seguro automóvel dos carros mais vendidos no Brasil em março, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a fevereiro:

1- O Moby Easy, veículo que sobe de nono a segundo colocado na lista dos mais vendidos, apresenta aumento acentuado em todas as capitais. A maior variação é encontrada em Vitória-ES, onde atinge os valores de R$3.178,28 (+64,7%) e R$3.359,98 (+85,3%) para os perfis masculino e feminino respectivamente.

O percentual de aumento médio para esse automóvel é de 41,9% no perfil masculino e 24,8% no perfil feminino. A média dos valores, a menor dentre os modelos analisados, é de R$2.562,71 (masculino) e R$2.547,94 (feminino).

2- O Compass Limited, que passa de quarto para sexto modelo mais vendido, apresenta os percentuais de aumento mais significativos dentre os veículos analisados. Para o perfil masculino, ainda que o maior valor registrado esteja localizado no Rio de Janeiro (R$18.254,64), a variação mais expressiva está em Belo Horizonte, onde atingiu R$8.146,14 (+146,6%). Para o perfil feminino, o crescimento mais acentuado é na capital carioca, onde o valor chega a R$16.129,10 (+114,4%).

O percentual de aumento médio para esse automóvel é de 81,8% no perfil masculino e 32,9% no perfil feminino. A média dos valores, a maior dentre os modelos analisados, é de R$7.549,26 (masculino) e R$6.964,58 (feminino).

3- O Novo Onix Sedan Plus apresenta os aumentos mais discretos dentre os modelos e capitais analisadas, chegando a mostrar reduções em diversos casos. Para o perfil masculino, o modelo apresenta queda de até 2% em oito das 11 localidades analisadas. A baixa mais acentuada está em Florianópolis, onde atinge o valor de R$1.816,52 (-1,6%). Em relação às mulheres, com valor reduzido em seis das 11 capitais, a queda mais evidente é observada na capital de Minas Gerais, onde atinge o valor de R$2.482,74 (-1,2%).

O valor médio para o perfil masculino é de R$2.647,42, e quase não apresenta variação. No caso do feminino, o percentual de aumento médio é de 1,9%, e atinge o valor de R$2.618,10.

Outros destaques

– A localidade com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é Florianópolis, onde o valor é de R$3.163,81 para o perfil masculino e R$3.103,52 para o perfil feminino.

– Quanto ao maior valor médio, o Rio de Janeiro está em destaque: R$6.735,83 (masculino) e R$6.344,62 (feminino).

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$4.305,79 para o perfil masculino, e R$4.165,43 para o perfil feminino.

– O Novo Tracker entra para a lista dos mais vendidos em quinto lugar, e apresenta média de R$4.522,37 e R$4.490,16 para os perfis masculino e feminino respectivamente.

Tabelas com os valores dos seguros do TOP 10

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e Youse.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras