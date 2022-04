Unimed-Rio oferece Programa de Saúde Mental para seus colaboradores

No mês em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a Unimed-Rio Empreendimentos lançou o seu Programa de Saúde Mental voltado para os colaboradores. A iniciativa conta com palestras sobre o cuidado com a saúde emocional, assistência psicológica online e orientação profissional especializada nas áreas social, jurídica e financeira.

Hoje, 1º de abril, os colaboradores da operadora tiveram uma palestra com a psicóloga Patrícia Lenine sobre a importância de cuidar da saúde emocional no auditório do Hospital Unimed-Rio, com transmissão online ao vivo para todo o Grupo. Já no final de semana, nos dias 2 e 3 de abril, será realizado um aulão funcional com Chico Salgado, conhecido por ser personal trainer de famosas como Bruna Marquezine, Grazi Massafera e Carolina Dieckmann. A ação vai acontecer na Arena Unimed-Rio Lagoa e terá distribuição de brindes, além de café da manhã e espaço massagem.

“Vivemos um período extremamente desafiador, especialmente para os nossos colaboradores, que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19. Por isso, procuramos sempre promover ações voltadas à saúde física e mental do nosso time, que tem papel fundamental no cuidado com a vida de nossos clientes”, afirmou Gisele Pontes, coordenadora de Gente e Gestão da Unimed-Rio Empreendimentos.

Importância da saúde mental no ambiente de trabalho

Nunca se falou tanto em Saúde Mental como nos últimos tempos. Na pandemia, a “velha poeira” empurrada para debaixo do tapete veio à tona: problemas antigos de depressão, ansiedade e mal-estar; os pensamentos negativos e os relacionamentos ruins. Isso porque grande parte das pessoas não estava acostumada a dar importância ao lado socioemocional, ou seja, como reconhecemos e lidamos com as emoções.

Aqueles indivíduos que nunca tinham pensado nos questionamentos internos passaram a observar o que não lhes fazia bem. Com isso, tivemos aumento de casos de ansiedade e depressão, segundo apontam pesquisas recentes.

No ambiente de trabalho, não é diferente. O corpo humano manda diversos sinais, por isso, a auto-observação pode evitar o agravamento de problemas de saúde e saber a hora de pedir ajuda médica. Síndrome da fadiga crônica, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome e transtorno do pânico e Burnout (ou síndrome do esgotamento profissional) são alguns desses exemplos.

N.F.

Revista Apólice