UCS orienta corretores sobre atuação em grandes riscos e resseguros

No dia 19 de abril, terça-feira, das 19h às 20h30, acontece mais uma live da UCS (União dos Corretores de Seguros), desta vez com a participação de especialistas da Howden Re Corretora de Resseguros. O 3º Trocando Ideias Online terá como tema: “Resseguros e grandes riscos”.

Ana Cristina Vieira, gerente de Resseguros, e Rodrigo Oliveira, analista de Resseguros Sênior, irão falar sobre este segmento e sobre como a Howden Re pode ajudar os corretores a viabilizar negócios, especialmente em grandes riscos. “A especialização e o acesso a seguradoras e seus canais de distribuição ajudam muito neste segmento, certamente todo corretor teve ou terá à sua frente uma oportunidade de um bom negócio com boa promessa de prêmio que não está preparado para entregar, por diversas razões como: dificuldade de encontrar seguradora interessada, preço, conhecimento técnico ou até mesmo tempo para buscar a solução. A parceria com um broker (corretor de resseguros) pode ser muito interessante”, diz Ana Cristina.

Para Arno Buchli Junior, presidente da UCS, será uma oportunidade para entender mais sobre esta área desconhecida pela maioria dos corretores. “Quem trabalha com resseguro já percorreu todas as fases de conhecimento sobre o mercado de seguros, se relaciona com corretores, seguradoras, segurados e órgãos reguladores, e está pronto para atuar em qualquer empresa do ramo, com nível de excelência. Precisamos estar mais perto destes parceiros”, diz.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo link. Mais informações estão disponíveis pelo email [email protected] ou WhatsApp (11) 99921-7549, com a secretária Rosy Xisto.

