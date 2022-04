UCS aponta como corretores de seguros e resseguros podem estabelecer parceria

Buscando sempre levar informações práticas para melhorar a atuação de seus associados, a UCS (União dos Corretores de Seguros) realizou o 3º Trocando Ideias Online na noite de 19 de abril, com o tema “Resseguros e grandes riscos”, apresentado pela Howden Re Corretora de Resseguros. Ana Cristina Vieira, gerente de Resseguros, e Rodrigo Oliveira, analista de Resseguros Sênior, explicaram o segmento e como a Howden Re pode ajudar os corretores a viabilizar negócios, especialmente em grandes riscos.

Ana explicou que resseguro é conhecido como “o seguro das seguradoras”, um contrato firmado entre uma resseguradora e uma seguradora para cobrir os riscos assumidos por esta em uma apólice de seguros. “Através dele a seguradora compartilha sua obrigação diante de um sinistro que venha exceder sua capacidade financeira. A resseguradora, ao absorver parte desse risco, também participa do prêmio recebido”, apontou.

Os tipos de resseguro podem ser: Proporcional, quando os prêmios e os sinistros são repartidos proporcionalmente entre o segurador e o ressegurador; ou Não Proporcional, quando o ressegurador assume a responsabilidade a partir de um valor pré-definido, ficando a seguradora responsável por pagar até determinado limite e o ressegurador por pagar daquele limite em diante. E podem ser: Automático (quando os riscos compartilhados são semelhantes e as bases para contratação são previamente estabelecidas – aqui a resseguradora sempre aceitará os riscos predeterminados); ou, Facultativo (utilizado para riscos isolados, em apólices de grande porte, que envolvam situações especiais de cobertura. Por se tratar de grandes riscos, na maior parte das vezes, envolve mais de um ressegurador).

A especialista explicou como se dá o processo de parceria de corretores com a Howden Re:

1) Cliente solicita seguro para seu corretor;

2) Corretor solicita orçamento para seguradoras;

3) Seguradora não aceita ou só aceita o risco parcialmente;

4) Corretor procura a Howden Re para verificar aceitação do risco nos mercados de resseguros;

5) Howden Re avalia e negocia condições para colocação do risco nos mercados nacionais e internacionais de resseguros, fechando condições com os resseguradores. Corretor também pode receber comissão sobre os prêmios do resseguro;

6) Corretor negocia com a seguradora a emissão da apólice nas condições acordadas com os resseguradores. Quando o risco é 100% absorvido pelas resseguradoras a seguradora faz somente o “fronting”;

7) Seguradora emite apólice nos termos do SLIP (contrato de resseguro);

8) Howden Re acompanha a emissão da apólice, emite nota de débito, recebe os prêmios e faz o controle de repasses para os resseguradores. Também faz a gestão dos endossos e sinistros durante a vigência da apólice/ contrato.

“Como diferenciais, temos mais de 25 anos de experiência no mercado internacional de resseguros, com suporte e presença nos principais mercados de resseguro do mundo; ampla expertise na negociação de condições específicas, atendendo às necessidades do negócio da melhor maneira possível, sempre visando a otimização do capital e aumento da rentabilidade; atuação em diversos segmentos, fornecendo aos clientes fácil acesso às melhores soluções para contratos e resseguros facultativos oferecidas pelo mercado”, defendeu Ana.

Oliveira ressaltou que o trabalho do corretor de seguros é importante para o processo à medida em que acompanha o cliente e faz apontamentos para melhoria do risco. “O corretor presta esta consultoria, como somos intermediários o ressegurador vai pedir um relatório de inspeção, enviamos, e ele devolve com solicitações de mudanças. Isso é muito comum na contratação de resseguro”.

O presidente da UCS, Arno Buchli Junior, explicou que a entidade está empenhada em levar novos conhecimentos aos associados e viabilizar a realização de negócios maiores, por isso haverá encontros com outras corretoras de resseguros, apresentando as opções para os corretores de seguros. “A nossa vice-presidente Catia Guirao será a coordenadora de um trabalho forte que a UCS fará para ajudar os corretores a atuar em Grandes Riscos, e está com a missão de organizar as próximas reuniões sobre resseguros”, disse.

N.F.

Revista Apólice