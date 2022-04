Tokio Marine aumenta portfólio de Seguro de Riscos Ambientais

A Tokio Marine apresentou um novo produto voltado a indústrias e empreendimentos comerciais de diversos segmentos. Com o Seguro de Riscos Ambientais – Instalações Fixas, a companhia amplia o seu portfólio, no qual já consta uma opção de proteção do meio ambiente relacionada ao transporte terrestre rodoviário. Com esse lançamento, o segurado contará com a proteção ambiental para acidentes que ocorram no local do risco e/ou migrem além dos limites físicos para a atividade segurada.

Esse novo produto está alinhado ao Tokio ESG, pilar estratégico da seguradora que visa aumentar ainda mais as iniciativas sociais, ambientais e de governança, com foco nas melhores práticas empresariais. O seguro oferece aos contratantes diferenciais competitivos na busca de mercado de desenvolvimento sustentável e uma consultoria em gerenciamento de riscos que, por meio de um diagnóstico prévio a aceitação do seguro, tem o objetivo de mitigar possíveis riscos como sanções por danos causados ao meio ambiente, gerando mais valor para o contratante investir no próprio negócio. Além disso, fornece mais segurança sob a ótica da sustentabilidade da atividade ao longo do tempo.

Para o diretor executivo de Produtos Pessoa Jurídica da companhia, Felipe Smith, o novo produto é resultado do compromisso da empresa com as questões socioambientais. “Estamos sempre atentos às novas demandas da sociedade e buscamos desenvolver produtos que atendam às necessidades de nossos clientes e exigências do mercado. Há uma tendência global na valorização das políticas socioambientais das empresas, que são percebidas como um importante ativo analisado pelos acionistas. O Seguro Riscos Ambientais – Instalações Fixas permite que mais negócios sejam fechados com segurança não só para as partes envolvidas, como para o meio ambiente”, explica Smith.

Os objetivos da apólice de Riscos Ambientais são reembolsar os gastos de limpeza e remediações; ações emergenciais ambientais, salvamento e contenção de sinistros, gastos com a defesa e assessoria jurídica ambiental, minimizando os efeitos de um eventual acidente ambiental. A ocorrência inesperada de um evento de poluição ambiental pode gerar grandes prejuízos para a empresa e a sociedade.

Benefícios da contratação do Seguro Riscos Ambientais – Instalações Fixas

• Conscientização do Seguro Ambiental como instrumento econômico para o Desenvolvimento Sustentável;

• Inclusão do Seguro de Risco Ambiental como critério do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE, da B3)

• Continuidade dos Negócios em um mercado cada vez mais competitivo e com cobrança de indicadores firmes na filosofia ESG;

• Garantia de mais segurança ao investidor ou financiador sob a ótica da sustentabilidade da atividade ao longo do tempo;

• Apoio à gestão sustentável da marca perante a sociedade civil;

• Diferencial competitivo na busca de mercado quanto ao compromisso sustentável;

• Redução do risco de sanções por danos causados ao meio ambiente, gerando mais valor para a Companhia investir no próprio negócio.

