Tokio Marine apresenta novo diretor de Tecnologia

A Tokio Marine, mantendo o foco na valorização dos talentos internos, anunciou Sergio Miotto como novo diretor de Tecnologia. Com formação em Gestão de Sistemas da Informação e cerca de 20 anos de experiência profissional no mercado de seguros, Miotto iniciou sua trajetória na companhia em 2016, contratado como gerente de Tecnologia. Sua constante busca por inovações e soluções para a empresa e seus públicos fez com que recebesse uma promoção em 2019, assumindo como superintendente de Tecnologia, e cerca de três anos depois, o executivo encara mais um desafio na nova função.

“Me sinto muito honrado com a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que estamos executando com excelência, e acredito que mais importante do que falar sobre mim é valorizar os feitos e as conquistas da empresa. Claro que a equipe de Tecnologia tem uma grande participação nessas conquistas, principalmente quando o assunto é transformação digital. Somos um time muito forte, competente e valorizamos o trabalho em equipe, pilares e valores que são fundamentais para que eu consiga ter êxito na nova função”, afirma Miotto.

Um de seus principais objetivos como diretor de Tecnologia é manter os investimentos em inovação para auxiliar as diferentes áreas da empresa, além de intensificar a automatização dos processos, aprimorando as ferramentas para os corretores, assessorias e clientes. “A Tokio Marine investe continuamente em soluções digitais, mas sem abrir mão dos corretores. Nenhuma ação da nossa área ou qualquer outra área da organização visa substituir o trabalho desses profissionais. Em todo projeto que iniciamos, a primeira pergunta que fazemos é: como vamos inserir nossos parceiros de negócios nesta iniciativa? Essa é uma característica muito forte e que enraizamos aqui na nossa área”, explica o executivo.

O novo diretor de Tecnologia também reforça que seu time precisa estar integrado e conhecer todas as demais áreas da empresa. “Não somos uma companhia de tecnologia. Somos uma seguradora que usa a tecnologia a favor do desenvolvimento e aprimoramento dos seus serviços e produtos, e é necessário que o nosso time esteja cada vez mais integrado e conheça muito bem as demandas internas e o que o mercado está buscando”, diz.

Miotto responde diretamente a Adilson Lavrador, diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros. “A escolha de Sergio para assumir a nova função aconteceu de forma natural. Ele é um profissional de time, sem vaidade individual e que sempre coloca os êxitos da Companhia como prioridade em seu trabalho. Tenho confiança que essa foi a melhor opção e que os demais departamentos da Tokio, corretores, assessorias e clientes só terão a ganhar com as inovações e avanços que ele vai implementar junto com sua equipe”, ressalta Lavrador.

