Tokio Marine amplia atividades profissionais cobertas pelo Seguro E&O

Após anunciar o lançamento do cotador online para os seguros de Riscos Cibernéticos e E&O, a Tokio Marine anunciou mais uma novidade. A partir de agora, serão mais de 30 atividades profissionais cobertas pelo seguro de Responsabilidade Civil Profissional. As novas atividades vão desde agentes de investimento até tradutores.

Ao todo são mais de 30 atividades profissionais cobertas pelo seguro E&O disponibilizado pela seguradora. Um dos diferenciais competitivos desse produto é a agilidade para obter uma cotação, sendo necessário o preenchimento de um único questionário de risco, independentemente da ocupação profissional. A cobertura básica inclui custos de defesa, indenizações e acordos. Coberturas adicionais e outras extensões também podem ser contratadas, a depender da demanda do cliente.

Segundo o Sistema de Estatísticas (SES) da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o Seguro de Responsabilidade Civil E&O vem crescendo a cada ano no Brasil. De 2016 a 2020, o valor de prêmio do seguro E&O saltou de R$308 milhões para R$ 465 milhões. Já os sinistros ficaram entre R$97 milhões e 170 milhões, o que mostra a importância que o seguro vem adquirindo no cenário nacional.

Caroline Ayub, superintendente de Linhas Financeiras da Tokio Marine, informa que a companhia teve um bom desempenho da carteira em 2021, com um crescimento de 27,5% na carteira em relação ao ano anterior. “Viemos de um ano com bons resultados, sendo uma das principais seguradoras do mercado em linha financeiras, o que nos permitiu estender o seguro para outras atividades profissionais. Tenho convicção que com as novas aceitações, estamos atendendo a uma solicitação dos nossos corretores, o que deve gerar mais negócios nesta área”, finaliza a executiva.

Conheça as novas atividades cobertas pelo seguro E&O da Tokio Marine:

– Administradoras de condomínios

– Agências de recrutamento e seleção de pessoal

– Agentes autônomos de investimento

– Agentes, empresários ou intermediários de atletas

– Arquitetura, engenharia e agronomia (projeto)

– Certificação digital

– Clínicas veterinárias

– Consultoria em gestão empresarial

– Design de interiores

– Fotografia e/ou filmagem

– Franqueadoras

– Imobiliárias, corretoras e administradoras de imóveis

– Inspeção e vistoria

– Inspeção veicular

– Instituições de ensino

– Institutos e empresas de pesquisa

– Jardinagem e paisagismo

– Leiloeiros

– Meios de hospedagem

– Notários e registradores (PJ e PF)

– Organizadores de eventos

– Pet shop e hospedagem de animais

– Postos de combustível

– Produtora de filmes

– Publicidade, propaganda, marketing e design gráfico

– Síndicos (PJ e PF)

– Tecnologia

– Terceirização

– Tradutoras (empresas de tradução)

N.F.

Revista Apólice