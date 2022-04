Tokio Marine adere ao pagamento pelo tempo de proteção no seguro residencial

De olho na movimentação do mercado e visando uma maior comodidade para os seus clientes, a Tokio Marine apresentou novidades no Seguro Residencial Premiado. A partir de agora, nas apólices plurianuais (com vigência superior a 12 meses), em caso de cancelamento do contrato, o segurado pagará apenas pelos dias que ficou protegido, sem multa.

Todo o processo pode ser realizado de forma online, rápida e sem burocracias. Mesmo com um contrato maior, o cliente poderá realizar pagamentos mensais sem juros. Outra vantagem nesse modelo de adesão, é que por gerar uma fidelidade mais ampla entre o segurado e a companhia, as apólices plurianuais chegam a ter um valor 15% menor em relação às tradicionais, com duração de um ano. Além disso, a cada ano de vigência, todos os limites e intervenções da Assistência 24h são reestabelecidos.

Para Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e Riscos Diversos Massificados da Tokio Marine, todos saem ganhando com essa flexibilização. “Seguimos em um processo constante para ampliar a base de segurados no Brasil e atendendo as diretrizes implementadas pela Susep nos últimos anos, o mercado de seguros hoje consegue ser bem mais dinâmico. Dessa forma, conseguimos trabalhar com diferentes tipos de vigências, customizando os produtos para atender nossos clientes da melhor forma possível”, explica o executivo.

Ao mesmo tempo que os segurados ficam mais satisfeitos com novos modelos de contratação, a companhia também está pensando em atender as demandas dos seus corretores de seguros parceiros, uma vez que quanto maior a oferta de produtos, maior a possibilidade de novos negócios. “Com as vigências mais amplas, menor o trabalho operacional, já que não há necessidade de renovação todo ano”, complementa Bechara.

O Seguro Residencial Premiado da Tokio Marine pode ser contratado de forma online, custa menos de 0,2% do valor do imóvel e promove sorteios mensais no valor de R$ 10 mil. Ele garante proteção completa contra incêndio, queda de raio e explosão, fumaça e queda de aeronaves e ainda oferece serviços de assistência residencial 24h, como chaveiro, eletricista e encanador. Há também coberturas opcionais como danos elétricos, roubo e subtração de bens com arrombamento, vazamentos e tubulações, danos a terceiros, entre outras.

