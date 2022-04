Dados oficiais da Susep (Superintendência de Seguros Privados) indicam novo e expressivo avanço do número de corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, devidamente registrados para atuarem no mercado brasileiro. De acordo com a autarquia, no caso das corretoras de seguros, o mercado passou a ter, nos últimos três meses, mais 1.456 empresas, o que indica uma média de 17 registros novos por dia.

No dia 20 de janeiro, eram 51.167 corretoras de seguros regularizadas, número que subiu para 52.523 empresas registradas na quinta-feira, dia 14 de abril, atingindo, dessa forma, uma marca expressiva e histórica.

No que se refere aos corretores de seguros pessoas físicas, houve um aumento ainda maior, entre os dois períodos comparados, com 1.706 novos profissionais registrados na Susep. Hoje, o volume total já chega a 66.084 corretores pessoas físicas.

Assim, o mercado soma, agora, 118.707 corretores de seguros registrados, 3.162 a mais do que no final de janeiro.

Ainda de acordo com a autarquia, há uma grande concentração de profissionais e empresas na Região Sudeste. Apenas dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, reúnem mais da metade da categoria.

N.F.

Revista Apólice