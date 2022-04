SulAmérica oferece desconto de 30% no seguro viagem

Para garantir mais proteção a um maior número de pessoas que planeja retomar suas viagens, a SulAmérica criou uma condição especial para o seguro viagem: as opções com coberturas adicionais para eventos relacionados à Covid-19 contam com 30% de desconto até o dia 31 de maio de 2022.

O seguro viagem da companhia com extensão para Covid-19 é o produto mais completo do mercado, o único com 11 coberturas em viagens nacionais e internacionais, que incluem despesas médico hospitalares e odontológicas, farmacêuticas, prorrogação de estada, retorno do segurado e acompanhantes, menores, acompanhante em caso de hospitalização prolongada, hospedagem de acompanhante, traslado médico, regresso sanitário e funeral.

“O seguro viagem vem sendo bastante demandado por conta do reaquecimento do setor do turismo, sobretudo nesses últimos meses. Mesmo com a reabertura, a proteção contra quaisquer eventualidades relacionadas a Covid-19 continua sendo de extrema importância”, afirma o diretor de Vida e Previdência da SulAmérica, Victor Bernardes.

Atualmente, estão disponíveis os pacotes Brasil, América Latina, Europa, Mundo e Estudante. A oferta já está no ar para que os clientes contratem direto na plataforma e os corretores ofereçam aos seus clientes.

N.F.

Revista Apólice