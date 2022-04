SulAmérica lança instituto para promover acesso à Saúde Integral

Com o propósito de promover a Saúde Integral para todos, o Grupo SulAmérica anunciou o lançamento de sua organização social sem fins lucrativos: o Instituto SulAmérica. O objetivo é possibilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social a informações e serviços de cuidado da saúde emocional, física e financeira, além de gerar conhecimento técnico para a sociedade.

Inicialmente, o instituto atuará a partir do pilar da saúde emocional, que vem apresentando dados alarmantes de agravamento na população. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2017 indica que o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo, atingindo quase 20 milhões de pessoas, o que corresponde a 9,3% da população. O cenário é ainda mais preocupante ao olharmos para grupos em situação de vulnerabilidade social, para os quais a taxa atinge cerca de 36% dos adultos moradores de comunidades no país.

“O Instituto SulAmérica foi criado para levar Saúde Integral para um maior número de pessoas. E, para nós, cuidar da Saúde Integral é ter mente, corpo e bolso em equilíbrio. As nossas ações começarão pela promoção da saúde emocional, normalizando a discussão sobre o tema e apoiando o diagnóstico e tratamento de transtornos como ansiedade e depressão, com meta de impactarmos 150 mil vidas em cinco anos”, afirma Luiz Pires, diretor executivo do Instituto.

A organização já nasce como embaixadora da iniciativa #MenteEmFoco, projeto da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, do qual a seguradora é signatária. Lançado em 2021, o projeto convida empresas e instituições a adotarem compromissos concretos pela saúde da mente, sendo um dos maiores movimentos de promoção à saúde mental do Brasil.

“Ainda existe um grande estigma em relação à depressão. Fazermos parte de um pacto com a ONU nesse sentido potencializa nossos esforços para conscientização sobre o tema, além de promover a capacitação de profissionais no diagnóstico e tratamento de questões relacionadas à saúde emocional”, comenta Pires.

Mantido pelo Grupo SulAmérica, o instituto tem independência operacional e conselho deliberativo próprio. Como organização sem fins lucrativos, reinvestirá quaisquer novos recursos em projetos do próprio instituto. O compromisso de impactar 150 mil vidas em cinco anos está firmado oficialmente, por meio da última emissão de debêntures da empresa, em novembro de 2021, que foi uma captação do tipo Sustainability-Linked Bond.

Apoio à população atingida por fortes chuvas no Rio de Janeiro

Antes mesmo do lançamento oficial, o Instituto já desenvolveu uma primeira ação direta de impacto social em Petrópolis, Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro. Em conjunto com a Docway, startup de telemedicina da SulAmérica, a organização passou a oferecer, desde o início do mês de março, atendimentos médicos e psicológicos online e gratuitos a moradores da região, atingida recorrentemente pelas fortes chuvas.

Além disso, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), as ONGs SOSERRA e Projeto Conectados, a Clínica Conviver e a Docway, o Instituto SulAmérica promoverá em 30 de abril a ação solidária presencial “Juntos por Petrópolis”, que levará para a população atingida serviços de atendimento médico e acolhimento psicológico, além de doações de kits de higiene pessoal e emissão da segunda via de documentos pessoais perdidos durante as chuvas.

Saúde da mulher, onde ela estiver

Em mais uma parceria, o Instituto SulAmérica e a startup de telemedicina Docway vão oferecer atendimento psicológico online gratuitamente para mais de 700 mulheres que se inscreveram na campanha “Saúde da Mulher, onde ela estiver”, iniciativa realizada no Dia Internacional da Mulher de 2022. O objetivo é apoiar e empoderar mulheres no cuidado com a saúde emocional, oferecendo acesso a um tratamento via teleconsulta com psicólogos ao longo do ano inteiro.

