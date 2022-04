Sompo distribui 10 milhões de pontos Livelo em prêmios para parceiros

Cerca de 16 mil corretores de seguros de todo o Brasil estiveram engajados na campanha A Sompo Segura e ainda dá 1 milhão de Pontos Livelo para você, iniciativa da Sompo Seguros desenvolvida com o objetivo de incentivar a expansão das carteiras dos parceiros por meio da venda dos produtos dos ramos Automóvel, Residencial, Empresarial, Condomínio e Vida.

Como resultado, os cinco melhores desempenhos de cada região vão receber até 1 milhão de pontos Livelo, que podem ser trocados por mais de 800 mil opções de produtos e serviços como computadores, TVs e celulares de última geração, eletrodomésticos, acessórios para casa, esporte e lazer, tecnologia, beleza e saúde, moda, infantil, automotivo, entre outros.

“A campanha contou com o engajamento de cerca de 16 mil corretoras de seguros. No caso de Pessoa Jurídica, a corretora determina as pessoas da equipe para quem vai distribuir os pontos”, observa Marco Aurélio dos Santos, superintendente financeiro da seguradora. “Um detalhe interessante é que sabemos que muitas empresas contam com um contingente significativo de colaboradores entre os corretores de seguros. Isso nos faz concluir que o número de profissionais envolvidos na iniciativa é bem superior aos 16 mil cadastros pontuados”, conclui.

A campanha

Entre os dias 1 novembro de 2021 e 3 março de 2022, os parceiros corretores de seguros que venderam seguros novos ou renovaram os produtos Auto, Residencial, Empresarial, Vida Individual ou Condomínio, receberam uma quantidade de pontos para cada forma de parcelamento. Cada apólice emitida à vista, correspondeu a 15 pontos. Já as apólices parceladas em duas, três ou quatro vezes, 10 pontos. Apólice emitidas em cinco, seis ou sete parcelas, três pontos. E apólices emitidas em mais de sete parcelas não geram pontos para a campanha.

Os cinco corretores ranqueados com mais pontos em cada região receberam a seguinte quantidade de pontos Livelo: 100 mil pontos (5º. lugar), 150 mil pontos (4º. lugar), 250 mil pontos (3º. Lugar), 500 mil pontos (2º. Lugar) e 1 milhão de pontos (1º. Lugar), totalizando 2 milhões de pontos distribuídos em cada região e 10 milhões em todo o País.

“A campanha foi um sucesso! Só para ilustrar, os pontos gerados para os corretores equivalem a cerca de 117 mil apólices emitidas à vista, caso esse fosse a única forma de pontuação. Como essa é a modalidade de pontuação mais alta, 15 pontos; o número de emissões relacionadas à campanha é bem superior, já que há modalidades de parcelamento que geram 10 ou 3 pontos”, aponta Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros.

N.F.

Revista Apólice