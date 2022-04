Sindseg N/NE debate a inovação e o consumo no mundo digital

No dia 05 de maio, às 11h, o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) promove, em seu canal no Youtube, uma live para debater a inovação e os novos perfis de consumidores no mundo digital, com foco no segmento segurador. O debate contará com a participação da advogada e acadêmica Dra. Angélica Carlini, coordenadora educacional da ENS (Escola de Negócios e Seguros). Ronaldo Dalcin e Emerita Lyra, presidente e diretora executiva da entidade, respectivamente, mediam a conversa.

Segundo Dalcin, o tema é atual e de extrema importância para todos que fazem parte do ecossistema segurador. “São inúmeras as novidades e tendências que o ambiente virtual nos traz diariamente, a exemplo do Metaverso, que tanto tem sido falado nos últimos meses. Então, entender como tudo isso funciona e impacta no nosso dia a dia é essencial para os negócios e para que possamos usar essas ferramentas de forma inclusiva e inteligente”, afirma.

Ainda de acordo com o presidente, estar ao lado da Dra. Angélica Carlini para conversar sobre o assunto é uma honra para o Sindicato. “Dra. Angélica é uma sumidade neste tema e explana de forma muito acessível, leve e descontraída, mas trazendo muitas reflexões e novos conhecimentos para todos os espectadores”, completa.

Para a convidada, refletir sobre a inovação e o consumo no mundo digital é urgente, já que todas os consumidores são potenciais clientes para o mercado segurador. “A reação das inovações pra esse consumidor importa pra todos nós que somos seguradores, corretores de seguro, prestadores de serviço ou tenha qualquer outra atuação dentro do setor”, finaliza Dra. Angélica.

