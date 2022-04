Servidores da Susep decidem realizar paralisação imediata

Reivindicando recomposição salarial, reposição de pessoal e valorização da carreira, os servidores da Susep (Superintendência de Seguros Privados) decidiram realizar uma paralisação na próxima quarta-feira, 13 de abril. Com previsão de greve a partir de maio caso as demandas não sejam atendidas pelo governo, o sindicato que representa os servidores não descarta que outras paralisações possam acontecer até o fim do mês.

O sindicato irá enviar um ofício com as reivindicações para o Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani, solicitando uma reunião para negociar suas reivindicações. Caso não haja resposta até o último dia do mês de abril, os servidores irão entrar em greve, informa a entidade.

A decisão foi tomada em Assembleia realizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Superintendência de Seguros Privados (SINDSUSEP), na noite da última sexta-feira, 8 de abril.

A direção do Sindicato Nacional da Susep afirma que as perdas salariais para a categoria chegam a quase 30%, já que o último reajuste aconteceu em 2019. Além disso, aponta, há 12 anos não é realizado concurso público para a área, o que gerou um encolhimento da categoria, gerando sobrecarga para os servidores. “Apesar de haver 800 postos previstos em Lei, atualmente a Superintendência conta com pouco mais de 250 servidores”, declara nota do sindicato.

A Susep é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro, e está vinculada ao Ministério da Economia.

* Fonte: InfoMoney