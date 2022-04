Seguros Unimed apresenta novos diretores  

A Seguros Unimed anunciou Liliane Baldacci e Wilson Leal para as diretorias de Administração e Finanças e Mercado e Tecnologia, respectivamente. Os executivos já faziam parte da alta gestão da empresa como superintendentes: Liliane, Administrativa Financeira, e Wilson Leal, Tecnologia e Inovação. Fabiano Catran, que atuava como Diretor Executivo de Governança, Jurídico e Relações Institucionais, agora assume a Diretoria Institucional e de Clientes.

“As três novas diretorias executivas foram instituídas para estimular mudanças no sentido de alavancar os negócios e atuar nas decisões sobre os rumos da empresa, através da implementação de projetos estratégicos que nos tornem cada vez mais competitivos no mercado de seguros e de saúde”, afirma Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Os três novos diretores responderão diretamente à diretoria estatutária, eleita pelo voto direto do Sistema Unimed em junho de 2021. Liliane vai gerir os departamentos Administrativo e Financeiro, Técnico e Atuarial, e Estratégia, Pessoas, Processos e Projetos. Leal ficará responsável por Marketing, Tecnologia e Inovação, e Comercial e Produtos. Já Catran estará à frente da Comunicação, Gestão do Cliente e Jurídico, Governança, Riscos e Auditoria.

Formada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com MBA em Finanças e Controladoria pela Ohio University, Liliane é professora de Planejamento e Controle Financeiro no MBA de Seguros e Previdência da FIA (Fundação Instituto de Administração) e acumula mais de três décadas de experiência no segmento. Atuou por 23 anos na área Financeira das Seguradoras do Grupo Itaú e há oito anos ocupa a posição de superintendente Financeira e Administrativa na Seguros Unimed. Desde 2017, acumula a função de Diretora do Multicoop – Fundo de Pensão Multipatrocinado, entidade de previdência fechada do Sistema Unimed.

Leal é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Mackenzie e especializado em Inovação em Saúde pela Harvard University. Atualmente cursa MBA em Business Innovation na FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista). Foi diretor de Tecnologia da Tokio Marine por 11 anos e acumula experiência em outras empresas do mercado de seguros, como MetLife, Allianz e AGF. Chegou à companhia em 2021, atuando como superintendente de Tecnologia e Inovação.

Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, com pós-graduação em Seguros pela FUNENSEG (Fundação Escola Nacional de Seguros) e mestrado em Direito Empresarial pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), Catran cursou Liderança em Saúde Pública na Harvard T.H. Chan School of Public Health. Com longa experiência na área de Seguros e Compliance, Catran atua na Seguros Unimed desde 2016.

