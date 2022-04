Seguro Prestamista auxilia no planejamento financeiro

Um planejamento financeiro consistente deve sempre levar em conta situações imprevistas que podem surgir no dia a dia de qualquer pessoa, incluindo a privação temporária de renda decorrente dos mais variados fatores, como a perda de um emprego, por exemplo. Nesse cenário, o Seguro Prestamista surge como um poderoso aliado na manutenção do equilíbrio financeiro pessoal e familiar, ao garantir o pagamento de empréstimos e dívidas, evitando uma possível inadimplência.

Na prática, o produto funciona como um seguro de crédito, que preserva a capacidade financeira do segurado e/ou de seus beneficiários, em caso de morte, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária. Nessas situações, o Seguro Prestamista pode possibilitar a quitação de financiamentos de bens junto a instituições financeiras, empréstimos pessoais e consignados, prestações de consórcios, dívidas de cartões de crédito e relativas a crédito estudantil, cobertura de cheque especial ou de saldos em aberto em crediários e financiamento de bens, entre outros compromissos.

“Imagine que você peça um empréstimo de R$ 20 mil ao banco e parcele esse pagamento em três anos. Caso ocorra algum imprevisto ao longo desse período, como os mencionados, o Seguro Prestamista protege a operação, ou seja, a seguradora assume o pagamento das prestações, de acordo com as condições estabelecidas em contrato, proporcionando tempo e recursos para que você se mantenha e possa buscar com maior tranquilidade uma recolocação no mercado. É um produto imprescindível para o planejamento financeiro, atuando como fator de proteção social”, afirma Ricardo Campos, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

No caso específico da cobertura de incapacidade temporária para exercício da profissão, o produto torna-se particularmente interessante para a segurança financeira de trabalhadores autônomos, informais e prestadores de serviço.

Em 2021, as indenizações relativas ao Seguro Prestamista representaram 21% do total pago no segmento de Seguro de Pessoas, alcançando o expressivo montante de R$ 3,7 bilhões. Em janeiro de 2022, essa participação avançou para 28%.

“Na Bradesco Vida e Previdência, pelo lado da receita, temos observado uma evolução bastante significativa dos prêmios relacionados ao produto nos últimos meses, com crescimento de 11,7% em 2021 e 15,7% em janeiro de 2022. Os números demonstram que, embora ainda seja relativamente pouco conhecido pela população, o Seguro Prestamista apresenta grande potencial de expansão no país”, diz Campos.

N.F.

Revista Apólice