Seguro de vida empresarial oferece proteção para empresários e colaboradores

Abril é o mês de conscientização sobre a segurança no trabalho. A campanha chamada Abril Verde busca informar a sociedade, mostrando a importância da adoção de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de sinistros fatais dessa natureza, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Para garantir mais segurança e tranquilidade para os colaboradores, os empresários podem contratar um seguro de vida empresarial.

O produto oferece as coberturas de antecipação especial por doença; despesas médicas ou hospitalares; diária por incapacidade temporária; invalidez permanente ou total por doença ou acidente; morte acidental, entre outras. “O seguro de vida empresarial possui diversos planos e coberturas extras que garantem proteção e assistência para os colaboradores de cada empresa, de acordo com o trabalho e serviço exercido”, comenta Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da corretora de seguros Bancorbrás.

O diretor aponta que o seguro pode ser oferecido de forma gratuita, custeado integralmente pela empresa ou pode contar com a participação dos funcionários nos custos (desconto no contra-cheque). “O empresário pode contratar a apólice que melhor se encaixa com a rotina de seus trabalhadores, proporcionando momentos de tranquilidade e minimizando impactos de sinistros inesperados”, comenta. “Além disso, a empresa pode deduzir o valor do produto no Imposto de Renda”, afirma.

Garantido por lei

No país, trabalhadores rurais, temporários, civis, servidores públicos, empregados domésticos, diplomatas e presidiários que exercem trabalho remunerado são amparados pela Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807/60, que obriga as empresas a pagarem uma contribuição que custeiam os benefícios do INSS de colaboradores, o Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT). “O seguro de vida empresarial é uma garantia de proteção a mais para os colaboradores”, finaliza Luiz Carlos.

N.F.

Revista Apólice