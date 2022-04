Saga Corretora lança seguro pet com apoio da SUTHUB

A Saga Corretora anunciou mais um fruto da parceria com a SUTHUB no desenvolvimento de novos produtos ao mercado. O lançamento do Saga Pet segue o crescimento do mercado de seguros no Brasil, que segundo dados da Síntese Mensal produzida pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), órgão regulador do setor, a arrecadação em janeiro foi de R$ 26,05 bilhões, o que representa alta de 6,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Foi de olho nesse mercado que a corretora, que já se mantém há 30 anos em posição de respeito no ramo de seguros, agora pode iniciar o investimento em novos produtos com a parceria da startup. Assim, foi gerado o e-commerce de produtos que vão além de seguro residencial e automóveis. A ideia é oferecer um catálogo muito mais amplo de produtos iniciando com o Saga Pet em parceria com o Amigoo Pet, que atua com excelência em toda a cadeia de assistência veterinária, desde consultas, exames, cirurgias, até mesmo assistência funeral. Agora o cliente tem à disposição a contratação online dessas assistências do início ao fim, garantindo segurança, mais saúde e qualidade de vida para os pets e seus tutores.

“Agradecemos a confiança do Grupo Saga em nosso trabalho e a parceria para desenvolvermos juntos, produtos que atendam ao público da empresa. O mercado segurador vive um grande momento, em que as pessoas buscam cada vez mais produtos que se encaixam não só no seu bolso, mas também, no seu lifestyle. É um momento de transformação digital do mercado e para nós é fundamental e gratificante fazer parte disso”, afirma Marcos Watanabe, CTO da SUTHUB.

“Iniciamos a parceria com a venda online de seguros residenciais em Julho de 2021 e agora, ampliamos nossos produtos para automóveis e, também, a novidade do momento é a Assistência Pet. Nosso objetivo é, ainda neste ano, lançar novos produtos, como um que contemple seguro de bicicletas. O uso estratégico da plataforma SUTHUB é fundamental para garantir uma maior agilidade no desenvolvimento e lançamento de produtos customizados, segurança completa na troca de informações e dados com nossos clientes. É uma empresa que nos mostrou segurança e agilidade no sistema desenvolvido, garantindo uma interação muito mais clara e rápida com o nosso consumidor final”, afirma John Kenedy Santos, diretor de Seguros e Consórcios da Saga Corretora.

A expectativa da empresa é lançar online mais produtos ainda neste ano, como bike, empresarial, vida e outros que já são comercializados pela corretora, mas ainda não estão disponibilizados para a contratação virtual.

