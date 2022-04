Rota Seguros investe em Universidade Corporativa

Reter talentos em um ambiente altamente complexo e competitivo se tornou um grande desafio para empresas de todos os setores. Mais que oferecer benefícios, os gestores precisam estar preparados e atentos para atenderem às necessidades e interesses de seus colaboradores, oferecendo oportunidades personalizadas e condizentes com os anseios de sua equipe. Uma das áreas com tradição de alta rotatividade entre colaboradores é a de seguros.

Pensando na importância de conter essa rotatividade e ainda manter o time engajado e coeso com os objetivos institucionais, a Rota Seguros investiu em uma plataforma de educação EAD para o treinamento contínuo dos seus colaboradores, com um olhar de empatia, democratização e personalização dos processos de ensino-aprendizagem.

A Universidade Rota Seguros é uma aposta da empresa em seu capital humano. “Queremos nos posicionar no mercado como uma empresa que acredita no seu principal ativo: as pessoas. Por isso, trazemos uma proposta de continuidade da educação formal, orientando e colocando nossos colaboradores no centro da nossa estratégia e proporcionando conhecimento para a execução de um trabalho focado em resultado”, destaca o CEO da organização, Rodrigo Oliveira.

Com aulas online, a iniciativa pretende promover encontros e estudos com conteúdos relevantes e originais. Distribuídos por trilhas de aprendizagem, os cursos contribuirão para que os profissionais da Rota Seguros possam desenvolver suas rotinas de trabalho de forma ágil, assertiva e profissional.

“Queremos reter e atrair talentos, pois acreditamos que as organizações se tornam mais fortes e competitivas se o seu time também for”, observa Oliveira.

Tendência

O e-learning é uma das principais tendências da educação corporativa, tendo diversas vantagens para as empresas, como: economia de tempo e recursos com treinamentos presenciais, eliminação de barreiras geográficas, customização, integração de ferramentas colaborativas e gameficação, acesso a conteúdos diversificados… entre outras. O uso da tecnologia é um dos aliados mais importantes nessa estratégia, permitindo que o colaborador seja protagonista na sua jornada pela busca do conhecimento.

