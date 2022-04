Rebranding da Porto inclui ações de redes sociais da W3haus

A Porto Seguro agora é Porto. A empresa anunciou o movimento de rebranding da marca que aporta no mercado com novo nome, logotipo, identidade visual e outros elementos para este momento de virada, envolvendo também suas novas verticais de negócio: Porto Seguro Bank, Porto Saúde e Porto Seguros.

Com presença e capilaridade na vida das pessoas de forma efetiva nas áreas de mobilidade, patrimônio, saúde e estilo de vida, a seguradora se reinventou e promoverá toda essa transformação junto aos seus públicos para destacar a confiabilidade e tradição da marca já estabelecidas no mercado. Para se conectar ainda mais com o público jovem, estão previstas participações em eventos como Rock in Rio, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e grandes shows internacionais.

A W3haus, agência do Grupo Stefanini, será parceira estratégica da Porto nesse lançamento da nova marca, sendo responsável por ações integradas em redes sociais, que definirão as campanhas digitais da empresa para reforçar seu propósito de negócio e ser reconhecida como uma lifetech brand, marca que usa a tecnologia para prever necessidades e solucionar diferentes frentes na jornada de cada um. Para tanto, serão desenvolvidas ações no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn e YouTube.

Entre elas está o Porto Day, evento online, que foi ao ar no dia 12 de abril pela manhã, para anunciar as novidades deste novo posicionamento da marca, a partir de conteúdos orgânicos; buzz com influenciadores e participação dos funcionários da empresa. Para atrair a atenção para o evento, foram realizadas campanhas com posts diários, ao longo da semana que antecedeu o dia 12, funcionando como um ‘esquenta’ para o grande dia.

No caso dos colaboradores, a ação foi de instigá-los via LinkedIn para que adotassem um apelido e entrassem na brincadeira para aguçar a curiosidade de todos sobre a grande novidade a ser revelada no Porto Day. Já para gerar buzz, a W3haus indicou uma ação com os influenciadores, anunciando que novos ventos trarão outros enredos para a Porto. Cada influenciador falará sobre uma vertical de acordo com seu tema de aderência.

“É um trabalho que nos dá muito prazer de participar. Estamos criando iniciativas para aproximar os públicos envolvidos e poder contar cada mudança desse movimento de evolução da marca”, destaca Duda Bom Queiroz, diretor de Criação e Conteúdo da W3haus.

N.F.

Revista Apólice