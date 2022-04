Qualicorp inaugura espaço de co-working e relacionamento em SP

A Qualicorp inaugurou a Qualicity, um espaço de co-working de colaboradores da companhia e relacionamento com parceiros do canal corretor no Centro de São Paulo.

Para a definição de um espaço de inovação, a empresa escolheu um edifício icônico de 1897 na rua XV de Novembro, no Centro antigo da cidade, marco simbólico do berço das atividades tanto da companhia como dos corretores de planos de saúde. O prédio foi reformado e restaurado internamente, respeitando as regras dos órgãos públicos que cuidam do patrimônio histórico tombado da cidade.

“A Qualicity vai trazer uma nova dinâmica para o Centro histórico de São Paulo e contribuir de forma significativa para a revitalização da região. Um grande presente para a cidade, que com grande satisfação a empresa começa a entregar agora”, diz Bruno Blatt, CEO da Qualicorp.

Planejada como espaço multiuso, com infraestrutura de última geração, a Qualicity contemplará atividades de trabalho colaborativas, reuniões, treinamentos, produção de conteúdo e uma consistente programação de eventos junto aos nossos parceiros. Além disso, a “cidade da Quali” oferecerá serviços como cozinha-gourmet, barbearia, salão de beleza, entre outros.

“Para os nossos parceiros, em especial do canal corretor, a Qualicity será um grande hub de negócios, integração, serviços e bem-estar”, explica Blatt. “Para os nossos colaboradores, a Qualicity será um dos dois novos escritórios da companhia na capital paulista que passam a operar no modelo de trabalho híbrido (remoto e presencial).”

O prédio da empresa ocupa uma área de 3.145 metros quadrados, térreo e mais três andares. O trabalho de reforma e restauro previu a preservação do estilo arquitetônico original, neo-românico construído no fim do século 19 que chegou a abrigar a sede do antigo Banco Alemão.

A Qualicity está situada na R. XV de Novembro, nº 268, em frente ao prédio da B3, na esquina com a R. 3 de Dezembro. A sede administrativa da Qualicorp em São Paulo passa a ter também um novo endereço localizado na Avenida Paulista, nº 475, em frente ao Metrô Brigadeiro.

N.F.

Revista Apólice