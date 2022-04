Prudential oferece oportunidade para quem quer empreender em Brasília

Compartilhar no

O crescimento do setor de seguros de pessoas abre novas oportunidades para quem sonha empreender. Em 2021, a receita do segmento chegou a R$ 51,2 bilhões, um crescimento de 12,7% em comparação ao ano anterior, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

A Prudential do Brasil, seguradora que atua com um modelo de franquias, pode ser o caminho para empreender nesse setor. Somente em 2021, a empresa abriu 200 novas franquias, e hoje são mais de 1,6 mil corretores franqueados atuando pelo país. A meta é chegar a 3 mil até 2025.

“A empresa tem a perspectiva de aumentar a sua rede, utilizando como uma das estratégias a expansão geográfica, e sem dúvidas a região Centro-Oeste, e principalmente Brasília, fazem parte desses planos”, afirma Rodrigo Prosdocimi, vice-presidente regional comercial da Prudential do Brasil.

O segmento de seguros individuais faturou R$ 338,8 milhões no Distrito Federal em 2021, 12% mais que no ano anterior. A companhia é líder de mercado na região, com 42% de market share.

A franqueadora oferece pontos de apoio que a rede de franqueados pode utilizar como suporte. Hoje, há pontos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em 2021, foram criados dois pontos no Recife, totalizando 31 pontos de apoio no país, distribuídos por oito estados. Em 2022, os planos são de continuar essa expansão regional e Brasília é uma das cidades escolhidas para ter um novo ponto de apoio que vai trazer mais investidores para a rede nessa região. Com a inauguração, serão dois pontos de apoio apenas em Brasília.

“Hoje, o Distrito Federal é a sexta unidade da federação mais representativa para a Prudential do Brasil, e entendemos que há muitas oportunidades de expansão. A penetração de clientes da empresa na região cresceu 78% nos últimos quatro anos”, enfatiza Prosdocimi.

