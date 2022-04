Prudential do Brasil investe R$ 1 bi em tecnologia

Nos últimos cinco anos, a seguradora Prudential do Brasil já investiu cerca de R$ 1 bilhão em tecnologia e pretende aplicar o mesmo valor pelos próximos quatro anos para acelerar a transformação digital da empresa. Com foco em modernização do atendimento ao cliente, a companhia vem aprimorando tecnologias de inteligência artificial e machine learning para oferecer produtos cada vez mais customizados para os clientes, um seguro que seja personalizado de acordo com as necessidades do consumidor e de sua família. Além disso, no segundo semestre, a empresa vai lançar uma nova plataforma que trará uma grande evolução para os negócios dos parceiros comerciais da seguradora.

“A Prudential do Brasil está na liderança da transformação digital dentro da Prudential Internacional. Nosso desenvolvimento tecnológico está sendo uma referência para as mais de 40 operações da seguradora pelo mundo. Inclusive, a plataforma que estamos desenvolvendo será usada também em outros países onde a Prudential atua”, afirma o vice-presidente de Operações da seguradora, Felipe Votto.

No ano passado, ao lançar o OneClick, a companhia deu o primeiro passo de toda a experiência por trás da venda do seguro. A ferramenta promoveu uma evolução significativa no processo de análise de riscos a partir de recursos de automação. Após a implantação do OneClick, o prazo médio de emissão de uma apólice baixou de 13 para 9 dias. Em três meses, mais de 5,2 mil propostas foram transmitidas pela ferramenta.

“OneClick é uma plataforma tecnológica de ponta que facilita o processo de venda de seguros, de avaliações de risco, subscrição e de pagamentos. Antigamente, demorávamos 13 dias para que um cliente tivesse sua apólice, sua proteção, em mãos. Com essa tecnologia, estamos reduzindo esse tempo. Ou seja, uma pessoa vai ter a cobertura total em nove dias ou até menos. Recentemente, 20% das apólices foram emitidas em até 24 horas e 44% dos casos tiveram a subscrição de forma automática e online”, explica Votto.

O investimento da Prudential em tecnologia nos próximos anos também vai englobar a modernização da infraestrutura, especialmente na área de cibersegurança, e alavancar a experiência mobile dos corretores franqueados, parceiros comerciais e clientes.

N.F.

Revista Apólice