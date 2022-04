Programa visa trazer desenvolvimento em gestão e liderança para corretores

Após o sucesso na realização da primeira edição do Programa de Alta Performance para Corretores de Seguros (PACS) no Rio de Janeiro, a iniciativa chega ao Estado de São Paulo, entre os dias 10 e 11 de maio de 2022. A ação da Megaluzz Negócios conta com apoio da Educa Seguros para realização e patrocínio da TEx Tecnologia. “São empresas que estão junto conosco neste propósito”, comenta a executiva Bruna Garcia, fundadora da Megaluzz.

Com programa totalmente voltado para o desenvolvimento de competências e crescimento de uma corretora de seguros, o PACS Tour Brasil São Paulo contará não apenas com dois dias de total imersão, mas também metodologia de alta performance, equipe especializada em seguros e conteúdo prático. “Nossas turmas são reduzidas para garantir ao máximo a experiência e qualidade do ensino. Por isso garanta sua vaga o quanto antes”, diz Bruna.

No primeiro dia do evento, a programação vai auxiliar os profissionais a descobrirem como serem corretores de alta performance. Na ocasião, será realizado um diagnóstico empresarial, com enfoque nas questões práticas envolvendo a cultura organizacional e a organização das ideias para um bom plano de ação rumo ao sucesso. Tudo para auxiliar no escalonamento das operações em seguros e facilitar a construção do alicerce de uma empresa bem sucedida.

Já no segundo dia da programação, o PACS irá revelar o segredo dos gestores de sucesso. O intuito do segundo dia do evento é descobrir quais são as fases do ciclo da alta performance para tirar todos os planos do papel. Os participantes descobrirão como engajar aliados para ajudar na missão de ir além, assim como no aprimoramento de competências de gestão aliadas com as melhores ferramentas existentes com o apoio de aprendizado e capacitação constante.

“Na imersão, o corretor tem acesso ao kit boas vindas, material didático impresso, mapa comportamental, avaliação de inteligência emocional, certificado, coffee break e muito network”, complementa Bruna.

Além de Rio de Janeiro e São Paulo, o PACS Tour Brasil acontecerá nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice