Produção da Rede Lojacorr cresce 29,14% a mais que a projeção

A Rede Lojacorr fechou o primeiro trimestre deste ano com um crescimento expressivo, registrando alta de 22,19% em relação ao fechamento do mesmo período do ano passado. Isso diante de um mês de janeiro considerado o pior em 19 anos, em que a produção de veículos caiu 27,4%, de acordo com a Anfavea, além de outros fatores externos. A empresa havia projetado para o primeiro trimestre uma produção de R$ 196 milhões em seguros e acabou superando essa marca, obtendo R$ 253,12 Milhões, 29,14% a mais que a projeção. Entre janeiro, fevereiro e março, foram R$ 288 milhões na soma de todos os segmentos.

Somente no mês de março, a produção foi de R$ 91,68 milhões nos ramos de seguros; R$ 3,3 milhões em consórcios e R$ 220 mil nos demais segmentos, totalizando R$ 95,23 milhões em todos os segmentos. Analisando os valores absolutos, esta foi a melhor performance da história da rede para o mês de março, com mais de R$ 26 milhões a mais do que a melhor registra neste mês até então.

Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para Automóvel, Saúde em Grupo, Vida em Grupo, Empresarial, RD – Equipamentos, Residencial, Vida Individual e Transporte RCTR-C. Entre as companhias seguradoras parceiras, 90% cresceram, com destaque para: Bradesco, Tokio HDI, Mapfre, Liberty, Zurich e Allianz. Das corretoras de seguros parceiras, 80% também tiveram alta, com destaque para: SACS, M & K, Primavera, F F Araújo, VIP, Muniz, Ouroseg e Rosa Tavares.

Das Unidades da Rede, 57 tiveram crescimento em seguros (o que corresponde a 97% das Unidades). Os destaques são para: Curitiba-PR, Brasília-DF, Maringá-PR, Campinas-SP, Florianópolis-SC, Sudoeste-PR, Londrina-PR, Chapecó-SC, Belo Horizonte-MG e Campos Gerais-PR. Entre as Unidades, uma produziu mais de 8 milhões, 7 Unidades produziram mais de 3 milhões, 12 Unidades produziram mais de 2 milhões, 12 unidades realizaram acima de 1 milhão e 8 Unidades ultrapassaram os 500 mil no mês de março.

Na análise do Head Comercial da Rede Lojacorr, Paolo Bonazzi alguns cenários jogavam contra no ano de 2022, como a pandemia. “Ainda estamos em um período pandêmico, com uma incidência bem menor, ainda bem, mas é um fator que gera incerteza no mercado. Estamos cautelosos, mas otimistas”. Apesar deste fator, os números apresentados representam um panorama favorável para a empresa. “É algo fantástico ver o crescimento das nossas Unidades, das nossas corretoras de seguros, os dados falam por si só. Temos uma meta para atingir em 2022, e com certeza vamos chegar a essa marca, creio que com uma pitada adicional de otimismo”.

Luiz Longobardi Junior diretor (COO) de Mercado e Operações da Lojacorr observa o fator humano como gerador do bom desempenho. “Apesar de todo o cenário complexo que o mercado de seguros vem passando neste ano de 2022, os corretores da rede têm mostrado muita resiliência e demonstrado a força que o grupo pode construir junto ao mercado, um crescimento expressivo de 22%, com destaque para os ramos de automóvel, saúde, vida em grupo e vida individual, que são ramos que têm como principal objetivo a proteção dos clientes, dos segurados. São ramos importantes para garantir o patrimônio e a vida das pessoas”, afirma.

N.F.

Revista Apólice