Porto prorroga campanha que concede desconto no seguro de vida

A ação promocional da Porto Seguro que oferece desconto no Vida do seu Jeito, seguro de vida personalizável da companhia, para vacinados contra a Covid-19 foi prorrogada até 30 de abril de 2022. Essa é uma ótima chance para quem deseja se proteger dos imprevistos da vida e conseguir até 10% de desconto no primeiro ano de contrato. Ao todo, o produto já acumula diversas propostas que somam mais de R$10 milhões de prêmio em vendas.

Conforme explica Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora, a ação proposta pela companhia tem como objetivo promover entre as pessoas uma maior conscientização sobre a importância dessa proteção. “A contratação de um seguro de vida é uma maneira que a pessoa encontra de proporcionar o cuidado para si e para as pessoas ao seu redor. Promover essas campanhas é a nossa forma de ser cada vez mais um porto seguro na vida das pessoas.”

O desconto funciona da seguinte maneira: para aqueles que tomaram a primeira dose das vacinas CononaVac, AstraZeneca e Pfizer até o momento da contratação, o desconto será de 5%. Para quem já concluiu o ciclo de vacinação, seja por meio de duas doses das vacinas citadas ou da dose única da Janssen, o desconto na contratação será de 10%. Para aqueles que fizerem a contratação do seguro de vida e optarem pela forma de pagamento Cartão de Crédito Porto Seguro, acumulam mais 10% de desconto.

Já os clientes que completarem o ciclo de imunização após a adesão do Vida do Seu Jeito poderão apresentar o comprovante de conclusão da vacinação e solicitar a aplicação do desconto para as parcelas restantes.

N.F.

Revista Apólice