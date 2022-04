Porto lança 15ª edição do Programa de Formação da TI 

A Porto abriu inscrições para capacitação de profissionais que desejam iniciar suas carreiras nas áreas de tecnologia e inovação: o Programa de Formação da TI. Em parceria com a Lisa IT, empresa especializada que fará o recrutamento, o programa oferece vagas para pessoas formadas ou que estejam cursando a partir do segundo semestre de um curso superior ligado a área de tecnologia, e que residam na capital de São Paulo ou em um raio de até 120KM.

Os candidatos selecionados serão contratados pela seguradora e ficarão 4 meses em treinamento intensivo com gestores e mentores da companhia. Após esse período, os profissionais serão direcionados para as áreas de acordo com seus perfis, onde seguirão em processo de capacitação prática por mais 8 meses. Os interessados podem ser inscrever até 5 de maio.

O programa já está em sua décima quinta turma e tem como objetivo atrair pessoas em início de carreira com desejo de desenvolvimento na área de TI. A contratação dos candidatos selecionados será em regime CLT, com todos os benefícios, e a capacitação se dará por meio de cursos profissionalizantes e vivências práticas. O programa tem duração total de 12 meses, após os quais os profissionais seguem contratados pela Porto.

Podem participar do processo seletivo estudantes ou já formados preferencialmente nos cursos de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Ciência e Arquitetura de Dados; Computação em Nuvem; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Software; Matemática; Cibersegurança; Sistemas de Informação; Sistemas para Internet e correlatos.

“Nossa proposta com esse programa é oferecer oportunidade de ingresso na área de tecnologia com total apoio na capacitação profissional. O programa também abre portas para colaboradores da companhia que tenham interesse em migrar de carreira, facilitando sua entrada para a TI”, explica Marcos Sirelli, diretor de TI da Porto. “O programa é mais uma iniciativa do nosso plano de, até 2025, contratar 1 mil profissionais para as áreas de tecnologia e inovação”, complementa.

Com o programa, a empresa pretende incentivar o desenvolvimento de pessoas e promover a inovação no mercado. “Temos o sonho de dobrar o número de clientes até 2025 e com isso, é fundamental fortalecermos nossa transformação digital em busca de soluções inovadoras e com foco na experiência do nosso cliente. Por isso, acreditamos que o investimento em profissionais desse meio seja essencial”, afirma Sirelli.

Para se inscrever no Programa, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice