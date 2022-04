Planejamento é a chave de sucesso da vida e dos negócios

É imprescindível planejar, cuidar e permitir que a segurança esteja presente em todas as áreas da nossa vida. Os últimos anos ressaltaram a importância de pensar no amanhã. Alteramos nossas rotinas com rapidez imperativa e foi preciso seguir, renovar esperanças e reinventar o que parecia estar pronto. Quem mantinha um planejamento e estratégias de prevenção, encontrou um caminho um pouco mais leve.

Cintia Ávila

O setor de seguros e previdência se sobressaiu na pandemia. Foi suporte para as pessoas que entendem a razão da prudência. Somente no campo do seguro de vida, o crescimento alcançado pelo mercado no ano passado foi superior a 12%, segundo informações da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). A divulgação dos dados comprova a necessidade de se preservar em casos de imprevistos e de pensar no futuro de quem amamos.

No Gboex, nossa atuação tem esse foco: levar proteção e segurança para as pessoas. Atuamos no segmento de previdência de risco, o pecúlio. Ações, planejamento, serviços e produtos são executados e ponderados com os olhos no amanhã. Entre as diversas opções, o plano Vida Longa engloba coberturas de pecúlio, combinadas com seguro de vida e acidentes pessoais em três modalidades, além de outras opções de personalização. Com o Vida Resgatável, há cobertura para morte natural e acidental, com a possibilidade de resgate de parte das contribuições pagas, após período de carência.

Os eventos imprevistos e que geram incômodo, tristeza ou mesmo ansiedade têm amparo no cuidado com quem mais precisa, a família. A pandemia demonstrou, ainda mais, a importância do pecúlio, pois ele prevê esse tipo de ocorrência e segue protegendo os associados. Importante destacar que cada plano tem suas condições gerais, e cabe esclarecer sempre ao interessado as coberturas contratadas.

É notório que, para se adaptar, passamos por uma evolução em todos os sentidos, mas a educação também precisará compor esse viés. Será necessário readequar esses valores, programar estratégias para que o futuro sempre esteja nos nossos projetos do presente e se torne um hábito.

O planejamento é chave de sucesso para a vida e para os negócios. É essencial entender que nossas vidas passam por mudanças importantes e que a incerteza pode ser acompanhada de atitudes precavidas.

* Por Cintia Ávila, assessora comercial nacional do Gboex