Paraná Banco e Wiz criam empresa de seguridade

O Paraná Banco e a Wiz Soluções assinaram contrato para a criação de uma empresa que terá exclusividade de 10 anos na distribuição de produtos de seguridade para os clientes do banco — a maior parte é de servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, com forte demanda por crédito consignado.



“Esse movimento é estratégico para tornarmos o portfólio de produtos do banco mais robusto. Já atuávamos no segmento oferecendo seguro garantia pela nossa controlada Junto Seguros. Agora, com a Wiz, nós vamos expandir e disponibilizar aos nossos clientes seguros prestamista, de vida, auto e residencial, entre outros”, explica o CEO do Paraná Banco, Cristiano Malucelli.



A NewCo fará a oferta de seguros conforme a aderência ao público do Paraná Banco. A atuação acontecerá de forma multicanal, aproveitando sinergias com a rede da instituição financeira para fomentar negócios em todos as frentes, incluindo as lojas próprias, correspondentes exclusivos e multimarcas, além do atendimento remoto e digital.



“Esse acordo é para uma sociedade na qual desempenharemos nossa melhor versão: a oferta bancassurance omnichannel, atestada por diversas consultorias internacionais como a de maior entrega para instituições financeiras no mundo. A companhia nasce em um momento de maturidade do brasileiro em relação aos seguros, uma vez que a pandemia reforçou a importância de movimentos de proteção. Nós estamos admirados com a cultura de integridade e zelo do Paraná Banco para com os seus clientes, e muito confiantes na construção de uma parceria de sucesso”, afirma o CEO da Wiz, Heverton Peixoto.



A composição societária da nova empresa está dividida inicialmente em 60% Paraná Banco e 40% Wiz. A operação da joint venture está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores (BACEN e CADE).



Para esse deal, a Wiz investirá em torno de R$ 43,5 milhões, com um pagamento a vista ainda em 2022 de R$ 17,42 milhões e outras três parcelas até 2027. Além disso, a participação da Wiz no negócio pode chegar a 49%, já que o Paraná Banco pode vender até 9% da joint venture para a Companhia em 2025.



SOBRE OS PARCEIROS

O Paraná Banco tem sede em Curitiba-PR e foi fundado há mais de 40 anos. A instituição financeira é uma das pioneiras na oferta de crédito consignado no Brasil. Atualmente, possui cerca de 400 mil clientes e mais de 160 pontos físicos, principalmente na região Sul, além de uma plataforma online exclusiva para comercialização de crédito consignado e captação de investimentos.



Conforme o último balanço financeiro, o Paraná Banco registrou Receita Bruta de R$ 1,2 bilhão, um aumento de 28,4% em relação ao exercício anterior. O Lucro Líquido de R$ 123,7 milhões foi 111% a mais do que o obtido em 2020, quando houve investimentos no processo de portabilidade e em marketing digital, visando o crescimento da base de clientes de crédito consignado.



O Paraná Banco tem uma carteira de mais de R$ 6 bilhões de crédito consignado, o equivalente a 64,5% superior aos últimos dois anos. A instituição financeira também possui elevados ratings de agências internacionais de classificação de risco e está no Top 5 da Ouvidoria do Banco Central em qualidade de atendimento.



A Wiz é uma gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros com 48 anos de mercado. A Companhia está avaliada atualmente em R$ 1,4 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Empresa referência em bancassurance no Brasil, ela atua principalmente em operações não core business de diversas instituições do país, acelerando e potencializando resultados com a oferta qualificada de seguros.



Nos últimos 4 anos, a Wiz firmou parcerias em série com bancos top leaders de mercado ou com sólido potencial de crescimento, tais com Santander, Itaú, Banco do Brasil, BMG, BRB, Inter e Banrisul entre outros. Assim, alcançou Receita Bruta de R$ 902 milhões e Lucro Líquido de R$ 205 milhões, no ano passado.



O acordo com o Paraná Banco no modelo bancassurance reforça a preferência e o avanço da Companhia em firmar sociedades e parcerias com receitas financeiras em evolução e sustentáveis de médio a longo prazo. O outro contrato comercial recentemente firmado nesse formato foi com o BRB.

K.L.

Revista Apólice