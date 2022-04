Oxigênio Aceleradora abre processo seletivo para 13° ciclo de aceleração

A Oxigênio Aceleradora, que integra o Grupo Porto, iniciou o processo seletivo para o seu 13º ciclo. O programa tem como foco a conexão com startups em estágio de tração e um período de aceleração de quatro meses no total. O ciclo utiliza o modelo equity free, ou seja, sem investimento financeiro em troca de participação societária, oferecendo um processo mais simplificado e uma série de benefícios para as startups que já têm um projeto em andamento e precisam de estímulos para seguir com seu trabalho.

O ciclo já é o segundo realizado neste ano e segue a nova estratégia de otimização do programa. Com o objetivo de dobrar o número de startups aceleradas em um ano, em comparação com o primeiro ano de atividades da Oxigênio, no qual 12 participaram ao todo no processo, os números de ciclos irão aumentar. Serão cinco batchs no ano e cada um contará com 5 a 10 startups aceleradas.

Durante o programa, os participantes terão a possibilidade de crescimento, bem como a ampliação da rede de contatos e apadrinhamento com lideranças que são referências no mercado em que atuam, gerando boas oportunidades de negócios e, também, contando com o apoio do time de especialistas da Liga Ventures, responsável pela gestão da aceleração.

“Estamos em um processo de transformação. A aceleradora se renovou com as novidades no programa deste ano, buscando enfrentar novos desafios e formular novas soluções para o mercado de empreendedorismo brasileiro. Ao mesmo tempo que a Porto também se reinventou com a mudança de marca anunciada neste mês. Seguimos alinhados com a estratégia de sempre pensarmos em diferentes meios de inovar e entregar a melhor experiência possível para nossos clientes, parceiros e colaboradores. Através do trabalho realizado na aceleradora, podemos criar oportunidades de negócios nos conectando com empresas que revolucionam o modo de pensarmos inovação e mercado”, explica o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Porto e Oxigênio Aceleradora, Maurício Martinez.

A aceleradora procura gerar valor para as três verticais em que a Porto atua: Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank. Neste ciclo de aceleração, a Oxigênio tem como foco soluções que abordem gestão de clínicas de saúde, conciliação e antecipação de recebíveis de cartões, digitalização da jornada de peças para atender sinistros de veículos, dados de comportamento digital de clientes e criação de produtos agregados para a área de Vida e Previdência.

Os interessados em participar do novo processo seletivo podem se cadastrar pelo link. As inscrições continuarão abertas durante o ano para este e os próximos ciclos. Participantes que já realizaram suas inscrições neste ano, não precisam renová-las.

N.F.

Revista Apólice