Nubank e Chubb firmam aliança regional para expandir oferta de seguros

O Nubank e a Chubb anunciaram a expansão de sua aliança para criar novas ofertas de seguros para os 53,9 milhões de clientes do banco. O novo acordo inclui a possibilidade de desenvolvimento de outras categorias desses produtos no Brasil, colocando em perspectiva a introdução da unidade de negócios de seguros do Nubank também no México e na Colômbia.

Como suporte a esta nova fase da parceria entre as empresas, a seguradora irá estruturar uma equipe dedicada e fará investimentos em tecnologia, marketing e em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

“O Nubank entrou no mercado de seguros para reinventar o setor com uma experiência 100% digital, ágil, simples e adaptável às necessidades de cada cliente. Nós queremos expandir ainda mais nossa presença neste mercado com opções de produtos que combinam a experiência do banco em tecnologia, foco no consumidor e grande base de clientes com a liderança e presença global da Chubb em seguros”, destaca Livia Chanes, vice-presidente de produtos da fintech.

“Na Chubb, estamos orgulhosos de colaborar com o Nubank, trazendo nossa subscrição de classe mundial e recursos avançados de integração digital para co-criar produtos e serviços. Nossa abordagem oferece uma experiência otimizada que permite que os clientes selecionem as proteções de que precisam de maneira fácil e intuitiva, com apenas alguns cliques”, disse Marcos Gunn, vice-presidente sênior da seguradora e presidente regional para a América Latina.

A aliança entre as empresas no Brasil já resultou no lançamento do Nubank Vida e do Nubank Celular Seguro, que oferecem cobertura de seguro de vida e celular, respectivamente. Oferecendo uma experiência 100% digital, os dois produtos foram criados pelo Nubank utilizando o Chubb Studio, plataforma global de distribuição de produtos digitais da companhia. O desenvolvimento foi todo pensado a partir das necessidades de proteção dos clientes e com experiência completa no aplicativo do Nubank.

Com pouco mais de 1 ano desde o lançamento, o Nubank Vida já registra mais de 560 mil apólices ativas. Em pesquisa conduzida pelo banco com parte dos segurados, cerca de 50% afirmaram que este foi o primeiro seguro de vida que contrataram. Lançado com sucesso no início de fevereiro, o seguro de celular está sendo disponibilizado aos poucos para a totalidade da base de clientes da fintech.

