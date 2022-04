Minuto Seguros fecha parceria com Netpark para distribuir seguro auto

Compartilhar no

A Minuto Seguros, recém adquirida pela Creditas, anunciou uma parceria com a Netpark, rede com mais de 130 estacionamentos sob gestão. A partir de agora, os clientes da rede de parqueamento passam a ter acesso ao portfólio de seguros automotivos da corretora e os 100 primeiros que contratarem o seguro por meio do app da Netpark terão direito a 2 meses de Netpark Pass gratuitos.

Na linha Auto, a corretora oferece diversas opções como seguro tradicional (abrangente, com cobertura para colisão, roubo, furto e contra terceiros), seguro PCD, seguro mulher, seguro jovem, seguro para motoristas de aplicativo e outras opções que garantem um produto personalizado para atender às mais diversas necessidades dos motoristas. Já o Netpark Pass possibilita que o assinante desse serviço pare o veículo em qualquer estacionamento da rede quantas vezes quiser, por períodos de até 3 horas em cada estadia.

Além da variedade em tipos de cobertura automotiva, a Minuto tem parceria com as 16 maiores seguradoras do País. O cliente tem a opção de contratar o seguro de forma 100% online e pode ter o apoio de consultores especializados da equipe da corretora, que oferecem um atendimento humanizado para garantir tomadas de decisões mais assertivas e saudáveis, além de conhecer a opção mais adequada para a sua necessidade.

“A inovação e a facilidade trazidas pela Netpark estão alinhadas à tecnologia e serviço de excelência que buscamos disponibilizar por meio da empresa. A parceria transmite confiabilidade para os clientes de ambas as plataformas, além de disseminar nosso portfólio e oferecer soluções unificadas que resolvam as necessidades do consumidor” afirma Marcelo Blay, VP de seguros da Creditas.

“A parceria com a Minuto Seguros está alinhada à nossa estratégia em transformar a experiência de estacionar em nossos estacionamentos em algo muito além do que a simples guarda de veículos. Queremos, através de nossa plataforma digital, oferecer inúmeras facilidades para a contratação de serviços e produtos”, afirma Roberto Naman, Managing Partner da Netpark.

Os interessados podem conferir mais informações sobre a parceria no aplicativo da Netpark.

Revista Apólice