Mapfre patrocina nova temporada do Donna Summer Musical em SP

Apoiar projetos que auxiliam na transformação da sociedade é um dos propósitos da Mapfre. A partir desta sexta-feira, dia 8 de abril, a empresa estará junto ao Donna Summer Musical como patrocinadora master do espetáculo. A superprodução, que tem direção de Miguel Falabella, abre nova temporada no Auditório Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

“Na Mapfre, procuramos fortalecer ações e projetos que promovam a cultura, a educação, a proteção aos direitos humanos, a igualdade de gênero, as diversidades étnica e cultural e outros temas relevantes para a sociedade”, comenta Felipe Nascimento, CEO de Seguros da seguradora. “O Donna Summer Musical é um espetáculo que conta a história de uma cantora que nasceu na década de 40, mas discute assuntos importantíssimos que estão em pauta até os dias de hoje.”, afirma o executivo.

Estrelado por Karin Hils, Jeniffer Nascimento e Amanda Souza, o musical retrata todas as fases da vida da cantora norte-americana, considerada uma das mais importantes personalidades da história da música mundial. O espetáculo aborda temas como racismo, igualdade de gênero e empoderamento feminino e reúne os sucessos mundiais de Donna Summer. Além das três protagonistas, o Donna Summer Musical conta com 23 atores e bailarinos e um imponente cenário de 260m² e 13 toneladas, construído com muitos espelhos e iluminação. Para recriar as muitas fases da vida da cantora, o elenco usa cerca de 200 diferentes peças de figurino.

A temporada que estreia nesta sexta-feira fica em cartaz no Auditório Ibirapuera até o dia 19 de junho. Serão seis sessões semanais: sextas-feiras, às 16h e 21h, sábados, às 17h e 20h, e domingos, às 16h e 19h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

N.F.

Revista Apólice