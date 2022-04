Mapfre inaugura sede totalmente sustentável em Ribeirão Preto

Compartilhar no

Comprometida em ampliar suas práticas de sustentabilidade, a Mapfre acabou de inaugurar a sua nova sede em Ribeirão Preto. O imóvel, localizado na Avenida Nove de Julho, 252, no Centro, foi totalmente planejado e reformulado para acompanhar os preceitos de construção sustentável.

Entre as características do imóvel que o tornam sustentável estão o sistema de captação e reuso de águas de chuva, alto índice de eficiência energética, iluminação 100% em painéis de LED, incentivo à produção de energia verde, acessibilidade, monitoramento constante da quantidade de CO2 no ambiente interno da instalação, bicicletário, ponto de carga e vaga para veículos elétricos e ponto de descarte de cápsulas de café.

“Somos conscientes de que temos uma responsabilidade no crescimento dos locais nos quais estamos presentes e em relação ao impacto ambiental que podemos deixar como empresa. A nova sede de Ribeirão Preto faz parte de uma linha de trabalho desenvolvida para contribuir com a nossa estratégia mundial de Desenvolvimento Sustentável”, comenta Antonio Edmir Ribeiro, diretor territorial da Mapfre para o interior de São Paulo.

O prédio da Diretoria Territorial da companhia em Ribeirão Preto teve todo o seu processo de construção e reforma auditado e, em breve, receberá a certificação LEED, selo de sustentabilidade referência no mundo. “Como o imóvel reúne sucursal, postos de atendimento e centro de tramitação, compreendemos que seria o local ideal para inaugurarmos nossa primeira sede regional ‘verde’. A obra foi totalmente acompanhada, tanto a sua condução quanto a escolha de fornecedores e materiais”, conta Edna Gregório, superintendente de Compras, Imóveis e Meios da seguradora. “Com a certificação, a unidade de Ribeirão Preto se junta ao WTorre Morumbi, um dos edifícios em que a empresa está presente em São Paulo, como mais um imóvel 100% sustentável da companhia”, complementa.

Com a nova sede, a Mapfre pretende oferecer ainda mais possibilidades de negócios e seguros para os consumidores da região. “Nosso objetivo é que o espaço se torne referência não apenas para a companhia, mas para toda a macrorregião de Ribeirão Preto e mais de 400 cidades do interior de São Paulo. O mercado é estratégico para a seguradora e queremos seguir investindo nele”, conclui Ribeiro.

