MAG Seguros oferece benefícios para parceiros em programa de incentivos

A MAG Seguros oferece como um dos grandes benefícios para os seus corretores parceiros a MAG 365, um programa de vantagens que oferece uma série de incentivos integrados.

Um deles é a campanha Acumulada, que permite ao corretor somar pontos em cada venda realizada. Com o saldo acumulado, é possível resgatar uma série de produtos disponíveis em um catálogo online com mais de 50 mil itens que servem para ajudar o parceiro da seguradora no seu dia a dia, para benefícios para a própria casa ou até mesmo para presentear em dias especiais, como é o Dia das Mães.

Ao entrar no site, o corretor tem acesso ao seu saldo de pontos e pode escolher os produtos desejados de forma totalmente digital. Para ter acesso a esses e outros benefícios, como um completo portfólio de seguro de vida e previdência é preciso ser parceiro da MAG Seguros, que pode ser solicitado pelo e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice