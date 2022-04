MAG Seguros faz balanço dos dois anos de pandemia

Compartilhar no

Durante evento destinado aos 1.500 colaboradores da MAG Seguros, o CEO da companhia, Helder Molina, fez um balanço dos grandes números alcançados pela companhia de março de 2020 a março de 2022, período referente a dois anos de pandemia de Covid-19.

Durante o tempo analisado, a seguradora superou R$ 100 milhões em vendas novas de risco, o que reflete o aumento da preocupação e conscientização da sociedade em torno da importância do seguro de vida, principalmente diante de um novo risco trazido pela pandemia. Ainda neste período, a empresa registrou arrecadação de R$ 3.7 bilhões.

A seguradora também realizou o pagamento de mais de R$ 1.3 bilhão em benefícios, considerando todas as coberturas. Este número reflete o compromisso da MAG Seguros em cumprir com o seu propósito. Outros dados do levantamento feito foram a inclusão de 700 mil novos clientes, além de mais de 1 milhão de atendimentos realizados em todos os canais da Central de Relacionamento.

Manter o time integrado e o alto engajamento durante o home office sempre foi uma preocupação da empresa no início da pandemia, mas que logo passou com a adaptação das rotinas e ritos que antes eram realizados no presencial. A análise feita pela companhia mostrou que, diariamente, são trocadas uma média de 70 mil mensagens pelo Teams.

Vale ressaltar, ainda, que todo crescimento e bom desempenho da MAG Seguros durante o período de pandemia também resultaram em novas oportunidades, com a contratação de mais de 800 novos colaboradores para atuação em todo o Brasil.

