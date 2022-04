Liberty Seguros transforma seus espaços para modelo híbrido de trabalho

Compartilhar no

A Liberty Seguros anunciou o início da segunda fase da reformulação de seu modelo de trabalho. O projeto, lançado em 2021 pela seguradora, consistiu na transformação dos espaços da empresa em Hubs físicos, além do uso do mesmo conceito para os demais locais de trabalho remoto, que passaram a ser chamados de Hubs digitais. Desde março deste ano, a nova fase vinha sendo testada para que a companhia pudesse ter feedbacks de funcionários e propor melhorias.

Objetivo da mudança é oferecer maior flexibilidade para todos os funcionários, além de promover conexões significativas entre os colaboradores. As modalidades de jornada foram baseadas na estratégia da companhia, tendências de mercado e na opinião dos colaboradores, que expressaram uma preferência por um modelo mais flexível.

Para a segunda fase, que terá início a partir de 27 de abril, a seguradora fez uma série de modificações nos prédios, buscando uma melhor adaptação dos funcionários que retornam ao trabalho presencial, com mais espaços para o trabalho colaborativo. No processo, a Liberty manteve uma de suas principais premissas: contribuir cada vez mais com questões de sustentabilidade e cuidado ambiental. Além disso, todo o Hub físico da companhia foi pensado para ser um ambiente moderno e acolhedor.

Com isso em mente, as luzes dos escritórios foram substituídas por fontes de LED, o que pode levar a uma diminuição de 20% no consumo de energia. Além disso, houve redução de 50% nos equipamentos, como impressoras, por exemplo, e os processos financeiros, jurídicos e de compras serão digitalizados. Dessa forma, será possível economizar papel, utilizar energia de forma consciente e fazer mais uso de fontes renováveis.

“Acreditamos muito no poder do digital na Liberty Seguros e, ao aliar o modelo híbrido ao nosso espaço físico, garantimos uma maior flexibilidade para os colaboradores e fomentamos a co-criação entre todos, em um ambiente completo, acolhedor e sustentável”, comenta Patricia Chacon, CEO da Liberty Seguros no Brasil.

A companhia também retirou todos os copos de plástico do Hub Brooklin, além de disponibilizar canecas reutilizáveis para todos os colaboradores que estiverem trabalhando presencialmente na unidade.

“Os temas de ESG são essenciais para a empresa, e trabalhamos para adotar práticas mais sustentáveis e fomentar essa cultura em toda a seguradora, desde o nosso formato de trabalho até a cadeia de serviços e produtos. Quanto mais conseguirmos contribuir com a sustentabilidade, mais próximos estaremos daquilo que imaginamos que seja um mundo ideal não apenas para a Liberty, mas para todos”, complementa a executiva.

Revista Apólice