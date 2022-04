Liberty é patrocinadora da primeira edição do Presença Festival

A Liberty Seguros anunciou que é uma das patrocinadoras da primeira edição do Presença Festival, iniciativa criada para fortalecer o debate sobre a importância das políticas de diversidade, equidade e inclusão, além de dar voz às minorias artísticas por meio de shows, performances, workshops e palestras. O evento, que acontece entre os dias 29 de abril e 1 de maio no Rio de Janeiro, está alinhado à estratégia de diversidade e inclusão da seguradora, que visa tratar esses temas como prioridade no Brasil e globalmente.

Cada dia do festival será realizado em um lugar diferente do Rio de Janeiro. A etapa do dia 29 de abril, por exemplo, ocorrerá no Circo Voador e contará com shows e apresentações de Larissa Luz, cantando Elza Soares; Slam das Minas, Rincon Sapiência (com participação de Tássia Reis), Samba que Elas Querem, Dandara Mariana e Jéssica Ellen, além da Exposição Identidade. Já o dia 30 será no Teatro Rival, com performances de dança e festa. Por fim, a etapa do dia 1 de maio acontecerá no Centro de Movimento Deborah Colker, na Gávea, com workshops, oficinas, apresentações e palestras.

Os projetos que farão parte do festival foram todos selecionados por curadores integrantes das minorias artísticas e especialistas em cada segmento, como mulheres, pessoas negras, com deficiência (PCDs) e LGBTQIA+. Tudo isso para destacar, dar espaço e valorizar a importância da diversidade nas artes como grandes expoentes dos grupos artísticos minorizados.

