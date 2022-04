Liberty dá dicas para contratar o seguro de vida ideal

De acordo com dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), o mercado segurador registrou um crescimento de 12,8% no ano de 2021, com arrecadação de R$267,17 bilhões. No que diz respeito aos seguros de pessoas, o maior destaque foi o seguro de vida, que atingiu o montante de R$ 23,46 bilhões, o que representa um crescimento de 17,4% em relação a 2020. A Liberty Seguros também vem registrando desempenho positivo neste nicho, com um crescimento de 21% nos seguros de Vida Individual no ano passado.

Esses números ilustram a expansão contínua no setor de vida, fruto do forte trabalho de conscientização da população sobre a importância desse tipo de seguro. Atenta ao aumento da procura no segmento, a seguradora constantemente aprimora o portfólio para o mercado e hoje oferece soluções digitais que atendem às necessidades de segurados de perfis variados.

Um bom exemplo do trabalho da companhia no setor de vida é a plataforma 100% online Meu Momento de Vida, lançada em 2020, que tem o objetivo de facilitar e desburocratizar o acesso ao seguro de vida, além de oferecer mais oportunidades de negócios para os corretores. Com a ferramenta, consumidores podem contratar opções personalizadas de acordo com seu estilo de vida de forma simples, flexível e transparente.

Além disso, entre as possibilidades de produtos de vida individual oferecidas pela Liberty, há o Vida Perfil, um seguro personalizado com acesso ao serviço Einstein Conecta, que disponibiliza teleatendimento médico com profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein e plano com cobertura para até 30 Doenças Graves e o Vida Especial, seguro individual completo com mais de 20 coberturas e assistências e diversas possibilidades de contratação. A seguradora também trabalha com o Vida Mais Tranquila, um produto simplificado, com indenização aos beneficiários indicados em caso de morte natural ou acidental e indenização para o segurado em caso de sinistro que cause invalidez parcial ou total por acidente, além de cobertura para funeral; e o Acidentes Pessoais, que protege o segurado contra imprevistos em caso de acidentes.

Neste cenário, para ajudar potenciais clientes em busca do seguro de vida ideal, a companhia listou algumas dicas de pontos a serem avaliados no momento da contratação.

Valor de indenização

É importante se atentar à escolha do valor de indenização adequado para as necessidades que cada um terá durante as diferentes fases da vida. Por exemplo, o seguro pode ser contratado com indenizações voltadas para:

– Formação familiar e nascimento de filhos, no qual a cobertura deve ser maior para cobrir o futuro e estudos do novo membro da família;

– Independência dos filhos, momento no qual é possível proporcionar uma boa educação e os dependentes são financeiramente mais estáveis;

– Aposentadoria, que conta com coberturas diferentes no seguro de vida e a apólice pode ser mais enxuta, assim como o valor pago no seguro.

Ao contratar o seu seguro pelo Meu Momento de Vida, por exemplo, clientes podem fazer qualquer alteração diretamente pela plataforma, de acordo com as preferências do momento. Além disso, no caso dos produtos ofertados pela empresa, o valor limite para contratação de cobertura de morte é de até R$2.5 milhões para pessoas entre 16 e 60 anos, e de até R$1 milhão para pessoas entre 61 e 65 anos.

Coberturas

Os segurados precisam se informar sobre as coberturas que podem ser escolhidas para o seguro de vida e, entre elas, quais são mais adequadas para sua realidade.

Se os clientes buscam proteger toda a família, por exemplo, uma sugestão é optar por um seguro completo, como o Vida Perfil e o Vida Especial, que permitem contratar a cobertura extensível ao cônjuge. Por outro lado, se a preocupação do segurado for proteger a si, ele pode optar por coberturas como Doenças Graves, que garante a indenização em caso de diagnóstico de alguma das doenças coberturas para utilizar em vida, da forma como preferir, ou coberturas como DIT (Diárias de Incapacidade Temporária) em caso de acidente ou doença, incluindo cobertura para LER/DORT e Hérnia.

Esse seguro garante um valor diário de indenização ao segurado, de acordo com cada dia de afastamento das atividades laborativas, protegendo parte de sua renda ou, ainda, coberturas como DIH (Diária de Internação Hospitalar) por acidente ou doença, que inclui indenização adicional a cada dia de internação em UTI e o DMHO (Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas) por acidente, e garante o reembolso de despesas em caso de acidentes cobertos pelo seguro.

Tempo de contrato

Atentar-se ao tempo de contrato necessário para cada momento de vida também é indispensável ao contratar um seguro de vida. Isso se deve ao fato de que os acordos podem ser fixos, prevendo ou não a renovação; ou vitalícios, que se encerram apenas quando ocorre um evento coberto pelo produto ou com pedido de cancelamento por parte do cliente.

Além disso, quanto à forma de pagamento, os produtos podem determinar que a indenização seja paga à vista ou até mesmo sob forma de renda mensal, e cabe ao segurado definir o que melhor encaixa para ele e seus beneficiários.

O seguro de vida é um produto no qual é contratado um valor que será pago aos beneficiários do segurado em caso de morte, ou ao próprio cliente, no caso de invalidez permanente ou de uma doença grave, por exemplo. Produtos desse nicho podem ainda complementar qualquer planejamento financeiro e ser a garantia de que a família do segurado poderá se reestruturar economicamente caso algum imprevisto aconteça.

“O seguro de vida vem ganhando cada vez mais relevância no mercado. O consumidor está entendendo melhor a importância desse tipo de proteção que pode não só ser uma segurança para a família caso algum imprevisto ocorra, mas também uma proteção financeira para o seu patrimônio“, afirma Alexandre Vicente, diretor de Seguros de Pessoas da seguradora. “As pessoas podem desfrutar dos benefícios que vão além da indenização em caso de óbito e, na Liberty Seguros, aprimoramos os produtos de vida com foco naquilo que pode ajudar e simplificar a vida de nossos segurados da melhor forma possível” finaliza.

N.F.

Revista Apólice