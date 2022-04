Leonardo Zavatini é novo diretor comercial da Alfa Seguros

O Conglomerado Alfa anunciou Leonardo Zavatini como novo diretor comercial da Alfa Seguros. Com mais de 25 anos de atuação no mercado financeiro, o executivo terá a missão de acelerar a expansão da área de Previdência Privada da empresa, bem como acelerar ainda mais as oportunidades de negócios entre a seguradora e as inúmeras empresas do conglomerado.

Formado em administração de empresas, e com especializações no Insper e na FGV, Zavatini, acumula longa experiência nos mercados financeiros e de seguros, tendo, por exemplo, liderado a estruturação de produtos e Parcerias, nos bancos Unibanco/Itaú, Santander e Franq Open Banking. Além disso, Zavatini liderou as áreas responsáveis pelo planejamento estratégico dos setores comerciais no Santander, HSBC e Bradesco.

“As empresas cada vez mais entendem a previdência privada como uma ferramenta de atração e retenção de talentos, além de poder se incentivar tributariamente com este benefício. Já os brasileiros estão cada vez mais conscientes quanto à importância do planejamento financeiro para alcançar os seus objetivos. A previdência privada, sem dúvida, é uma das principais formas para alcançar esses objetivos, visto suas inúmeras alternativas de investimento e tributação. Assim, por meio de um atendimento personalizado, a nossa missão é colocar as soluções do Alfa como a primeira alternativa dos clientes”, explica o executivo.

Zavatini ressalta, ainda, que o Alfa está preparado para os futuros desafios, que serão originados a partir do open banking e do open insurance, para destinar produtos e serviços que atendam às necessidades da sociedade. “Para a conquista de novos clientes, acreditamos que, além dos nossos esforços e oferecimento de qualidade do nosso portfólio, os corretores também são fundamentais, principalmente para conquistarmos o mercado B2C”, finaliza.

