Korsa Seguros contrata nova head de Benefícios

Mantendo o ritmo de expansão, a Korsa Seguros soma ao seu time Iolanda Marques como head de Benefícios. Com mais de 20 anos de experiência em corretoras de seguros nas áreas de Placement, Relacionamento com o Cliente, Gestão de Saúde e Riscos, e especialização no segmento de Benefícios Corporativos (Saúde, Vida/Acidentes Pessoais, Odontológica, Previdência Privada, Medicina Ocupacional, Programas de Qualidade de Vida) em empresas de diversos tamanhos, a executiva chega a corretora para contribuir e fortalecer o crescimento da empresa em negócios de Benefícios.

“Estamos animados com a chegada da Iolanda. Entre outros pontos, destacou sua experiência, conhecimento de demandas e relacionamento com o RH de grandes empresas. Soma-se a isso a sua especialização em Gerência de Projetos e MBA em Saúde Suplementar. Vamos atender mais e melhor nossos clientes, com alto nível de serviço, entregando soluções customizadas e estratégicas de acordo com a atividade e necessidades de cada um”, concluiu James Theodoro, CEO da Korsa Seguros.

