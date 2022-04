Insurtech disponibiliza seguro de vida gratuito. Veja como se cadastrar

Estimando beneficiar mais de 5 milhões de brasileiros, a insurtech Amar Assist anunciou que irá oferecer, durante 12 meses, um Seguro de Vida Gratuito para toda a população brasileira de até 65 anos de idade, cobrindo mortes por acidente de quaisquer razões, desde que oficialmente declaradas pelo médico responsável e registradas em cartórios de registro civil.

“A ideia surgiu a partir do propósito da empresa de estimular longevidade e promover a qualidade de vida das pessoas com planejamento, tudo isso democratizando o acesso da população à soluções que visam isso. Quando olhamos para países como EUA e Japão, o número de pessoas com acesso à assistências deste tipo é infinitamente maior do que em comparação com a população brasileira, pois a cultura do planejamento a médio e longo prazo já está mais enraizada nesses países e queremos começar a trazer esse olhar sobre a importância e o conforto, inclusive financeiro, que o planejamento prévio traz”, ressalta Bruno Gallo, CEO e Founder da Amar Assist.

Para a startup de seguros, que se preparou para lançar a iniciativa nos últimos nove meses, com a criação de uma nova estrutura de atendimento ao cliente, workshops para o público interno e desenvolvimento de um novo software, apelidado de FaaS – funeral as a service, a estratégia tem como ponto focal o app da marca, meio pelo qual as pessoas deverão se cadastrar para ativar o seguro de vida com cobertura no valor de até 20 mil reais, válido exclusivamente para casos de morte por acidente, além da assistência funeral gratuita e emergencial por acidente de cada segurado. A insurtech informou ainda que, para manter o benefício ativo, o novo segurado deverá manter também o app da insurtech instalado por 12 meses no celular.

“Essa iniciativa da Amar é inovadora e disruptiva, visando aplicar inteligência de dados e operar de forma otimizada com o CRM/ERP proprietário, focando na experiência e satisfação do consumidor, incluindo pesquisas mercadológicas. Por isso, estamos animados com esse lançamento, que também é uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam os serviços e o atendimento da empresa, que fortalecerá seu programa de indicações”, completa Gallo.

A expectativa da empresa é que cerca de 3 milhões dentre as pessoas impactadas pela ação tornem-se clientes, após o término dos 12 meses de vigência do seguro de vida, com a contratação deste ou dos demais produtos da insurtech, como os Planos Funerários Familiares, o Jazigo Garantido, o Seguro Renda, entre outros serviços.

Como ativar o seguro de vida gratuito pelo seu celular

– Baixe o aplicativo da Amar Assist pela Google Play Store ou Apple Store;

– Logo em seguida, para ativar o benefício clique em “Quero ativar agora mesmo”;

– Cadastre-se: insira seus dados para emissão do certificado e responda as perguntas obrigatórias. Não será necessário fornecer dados de cartão de crédito ou qualquer outro meio de pagamento para ativação;

– Confirmada a ativação completa, agora você já possui a cobertura de Seguro de Vida Gratuito, incluindo um funeral individual válido em todo Brasil como cobertura proprietária e principal pela Amar Assist.

N.F.

Revista Apólice