Inscrições para os Prêmios Sociais da Fundación Mapfre vão até 31 de maio

Compartilhar no

Compartilhar no

A Fundación Mapfre atua há mais de 30 anos para promover uma sociedade mais justa, igualitária e colaborativa. Por isso, reconhecerá em mais uma edição dos Prêmios Sociais o trabalho de pessoas e iniciativas que também dedicam seus esforços a essa missão.

A premiação tem caráter internacional e irá premiar quatro projetos com 30 mil euros para cada nos âmbitos científico, cultural, social e agrícola Pessoas e instituições podem se inscrever em uma das categorias até o dia 31 de maio, através do site da instituição. As propostas serão analisadas por um júri especializado e a cerimônia de premiação será realizada em Madri, na Espanha.

“Queremos reconhecer os esforços de pessoas que trabalham para fazer do mundo um lugar melhor, mais igualitário e socialmente responsável. Os Prêmios Sociais exemplificam como a organização é comprometida também em apoiar aqueles que atuam para melhorar a vida de outras pessoas.”, conta Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil. “Além das demais frentes, esse ano premiaremos iniciativas no setor agrícola e pecuário, uma categoria realizada a cada dois anos que homenageia ações inovadoras que otimizam recursos e garantem sustentabilidade a longo prazo, algo de extrema importância nos dias atuais.”

Conheça mais sobre os Prêmios Sociais Fundación Mapfre

Prêmio a toda uma vida profissional José Manuel Martinez Martinez: Reconhece pessoas que dedicam suas vidas para melhorar a dos outros. Para atribuir esse prêmio, o júri levará em conta toda a trajetória profissional e pessoal dos candidatos, assim como seu apoio a causas sociais.

Prêmios à melhor entidade por sua trajetória social: Reconhece o trabalho de instituições que, ao longo de sua trajetória, realizaram ações relevantes e de grande impacto nos âmbitos social, cultural, de segurança no trânsito, prevenção de acidentes e promoção da saúde. Para esse prêmio, o júri avaliará a eficácia dos projetos, seu grau de inovação e abrangência.

Prêmio ao melhor projeto ou iniciativa por seu impacto social: Reconhece projetos diferenciados que contribuem para melhorar de forma substancial a vida de muitas pessoas. O júri irá avaliar a relevância, o grau de inovação e a originalidade do projeto, assim como a capacidade de ampliá-lo para outros países.

Prêmio à melhor iniciativa no setor agropecuário: Prêmio bienal que reconhece iniciativas no setor agrícola e pecuário que se destacaram por serem inovadoras e transformadoras nos sistemas de produção, transformação e comercialização de seus produtos durante os dois últimos exercícios.

Mais informações sobre a premiação, assim como as bases para inscrição dos projetos, estão disponíveis no site da Fundación.

N.F.

Revista Apólice