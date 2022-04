Inscrições para exame da FGV Conhecimento se encerram neste mês

Compartilhar no

Compartilhar no

A FGV Conhecimento, autorizada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) a atuar na formação e habilitação de profissionais desse segmento, está com inscrições abertas para o 2º Exame Nacional para Corretores de Seguros. O objetivo é habilitar novos profissionais a atuar no mercado segurador, de forma regular, garantindo a qualificação do setor.

A prova poderá ser realizada no modelo online presencial ou de forma online remotamente, por meio de plataforma disponibilizada pela instituição. Os exames serão realizados em dois dias, observando as seguintes áreas de atuação: Exame de Capitalização; Exame de Vida e Previdência e Danos (antigo “Ramos Elementares”).

Inscrições

O período de inscrição para o exame online presencial é até 18 de abril; a data final para pagamento da respectiva taxa de inscrição é dia 19 de abril. Já o período de inscrição para o exame online remoto é prolongado até 24 de abril, com prazo para pagamento da taxa até 25 de abril. O candidato pode se inscrever por meio do site de seguros da FGV Conhecimento,

Calendário de provas

A prova para o segmento de Capitalização será em 7 de maio, das 14h às 16h; para o de Vida e Previdência, a data também é 7 de maio, das 16h30 às 18h30. Já as provas para a área de Danos (antigo “Ramos Elementares”) ocorrem no dia 8 de maio, das 14h às 18h30, com intervalo de 30 minutos a partir das 16h.

O resultado preliminar será divulgado no dia 10 de maio. Os recursos contra questões devem ser submetidos de 11 a 12 de maio. O resultado final está previsto para dia 2 de junho. O certificado será expedido após a divulgação do resultado final e apenas mediante comprovação dos pré-requisitos, pelo candidato, ao solicitar o resultado.

O regulamento completo pode ser conferido neste link. Mais informações podem ser obtidas no email [email protected]

N.F.

Revista Apólice