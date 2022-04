iFood oferece quatro novas coberturas no seguro para entregadores

O iFood começou a oferecer quatro novas coberturas no seguro para seus entregadores parceiros. Além das coberturas para acidentes pessoais, morte acidental, invalidez temporária e lesão temporária, a plataforma ampliou as vantagens para esses parceiros e agora oferece também a proteção especial para mulheres, cobertura para educação de filhos de entregadores em caso de acidente fatal, auxílio funeral e suporte com o programa Recomeço para Famílias.

A iniciativa é parte dos esforços da foodtech para cada vez mais mostrar a importância dos entregadores para a plataforma e a valorização desses trabalhadores.“O iFood não quer oferecer apenas o básico para o entregador. O que queremos é ser o melhor parceiro possível dos entregadores e essas novas coberturas são formas de demonstrar o quanto valorizamos cada um deles e suas famílias”, comenta Alexandre Martinez, gerente de logística da empresa.

Confira no detalhe o que está previsto para cada seguro:

Proteção para Mulher

– Cobertura para casos de câncer de mama ou colo de útero de até R$ 10 mil reais;

– Auxílio Maternidade: um suporte no valor de R$ 500,00 por maternidade;

– Assistência Bem-Estar: serviços como massagem, depilação e manicure de até R$ 150,00 por ano;

– Auxílio Afastamento Filhos: uma indenização em caso de doença ou acidente do filho.

Cobertura Auxílio Funeral

Assistência para despesas de funeral por motivo de morte acidental por qualquer causa durante as entregas ou na volta para casa.

– Cobertura de até R$ 5.000

– Cobertura para Filhos de Entregadores

– Cobertura oferecida pelo iFood destinada à educação de filhos até 18 anos em caso de morte acidental durante as entregas ou volta pra casa: Até R$ 10 mil por filho.

Recomeço para Famílias

Realizado por meio da parceria com a MetLife, a iniciativa promove encontros semanais sobre educação financeira e apoio emocional para as famílias dos entregadores parceiros em caso de morte acidental. Os encontros serão coordenados pela DSOP (Organização dedicada à disseminação da educação financeira no Brasil e no mundo).

N.F.

Revista Apólice