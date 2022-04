Icatu anuncia novas melhorias no seguro de vida Horizonte

A partir desta semana, a Icatu traz melhorias no Horizonte, seguro de Vida Individual da companhia. Agora, ao contratar o produto, os novos clientes contarão com um maior acúmulo de reserva, o que permite ao segurado ter acesso a um maior valor de resgate, se necessário. As novas atualizações também trazem a cobertura de SAF (Seguro de Assistência Funeral Familiar) para contratação adicional.

“Desde o lançamento do Horizonte estamos aprimorando suas condições, buscando opções cada vez mais alinhadas com as necessidades de nossos clientes. Reflexo disso foi a evolução na venda do produto neste último ano, onde registramos um crescimento de aproximadamente 200% comparado a 2020”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da seguradora.

Em 2021, a companhia passou a contemplar o pagamento anual na comercialização do Horizonte, o que possibilitou aos clientes descontos em torno de 4% na apólice, conquistando melhor custo-benefício na aquisição do produto. Além de ampliar para até R$10 milhões o valor máximo de indenização e incluir a cobertura de Diária por Internação Hospitalar. “O feedback ativo que recebemos dos corretores nos conduz nas melhorias contínuas que realizamos. Com opções de contratação a partir de R$ 100 na contribuição, o Horizonte oferece ao cliente a possibilidade de conjugar coberturas temporárias até a conclusão de etapas importantes da vida, o que facilita o planejamento financeiro”, explica a executiva.

Com acúmulo de reserva em todas as coberturas, nas básicas e opcionais, o produto conta com uma contratação rápida e fluida, sendo totalmente online, com assinatura eletrônica e análise inteligente da proposta, além de cobrança online e imediata via cartão de crédito, possibilitando que o corretor receba a comissão mais rapidamente. O cliente também pode optar pela vigência vitalícia ou temporária. Entre as coberturas adicionais, o Horizonte oferece Invalidez por Acidente, Doenças Graves, Diária por Incapacidade Temporária, Morte por Acidente, Invalidez por Doença, Diária por Internação Hospitalar e Assistência Funeral (individual e familiar).

“O Horizonte entrega um dos preços mais acessíveis do mercado, com um valor total de resgate alinhado e opções de capital segurado e coberturas bem abrangentes. Além de contar com um processo de subscrição ágil e inteligente”, afirma Luciana.

Para o corretor, a companhia disponibiliza uma ferramenta de venda e pós-venda e, para o cliente, um espaço virtual onde é possível realizar manutenções, como alterar beneficiário e forma de pagamento, consultar documentos como certificados e extratos, além do acompanhamento do seguro, como coberturas contratadas, prêmio pago, entre outros. “Isso possibilita uma maior autonomia tanto para o corretor na hora da venda e do acompanhamento do pós, quanto para o cliente, que tem na palma da mão todas as informações necessárias e controle da sua apólice”, conclui a executiva.

N.F.

Revista Apólice