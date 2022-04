Housi e Avus ampliam parceria

A pandemia de Covid-19 trouxe um modelo de atendimento médico que veio para ficar: a telemedicina. Pensando em oferecer conforto, segurança e praticidade a seus usuários, a Housi, plataforma de moradia por assinatura 100% digital, em parceria com a Avus, vai dar acesso a diversos benefícios de saúde a todos que estão hospedados nos prédios que são geridos pela empresa. A ideia é oferecer uma opção fácil, rápida, com valor acessível e com cobertura por todo o Brasil.

“A parceria tem como diferencial oferecer uma proteção de saúde imediata para aquelas pessoas que viajam constantemente ou que se mudam para outras cidades utilizando a Housi. Além da telemedicina disponível 24h, há possibilidade de se consultar com médicos de forma presencial na rede credenciada. Todos os descontos e benefícios são possíveis ser utilizados no momento da contratação, sem nenhuma carência ou dificuldade”, diz Diego de Cerqueira Lima, CEO da plataforma.

O morador pode entrar em contato com um médico a qualquer hora do dia através do plantão 24h, que funciona como uma consulta de urgência e emergência online e que dá acesso a um atendimento personalizado com prescrição de exames e medicamentos. As consultas por telemedicina proporcionam tranquilidade, conforto e segurança ao usuário, através de um atendimento prévio para avaliar se é realmente necessário sair de casa, caso o diagnóstico seja mais grave.

“Oferecemos um estilo de viver inteligente, que abraça as mudanças da vida, e essa parceria representa isso. Estamos felizes de possibilitar a conexão dos nossos usuários com a Avus. São duas empresas de segmentos diferentes, mas com o mesmo propósito: facilitar a vida das pessoas”, diz Alexandre Frankel, CEO da Housi.

“Nos adaptamos para proporcionar facilidade, flexibilidade e conforto. Temos orgulho de firmar parcerias com marcas inovadoras e com a mesma sinergia da empresa”, completa o executivo.

A parceria também dá descontos em medicamentos. Não há nenhum tipo de carência, pois todos os benefícios são possíveis ser utilizados no momento da contratação, que é feito pelo appspace da Housi.

N.F.

Revista Apólice