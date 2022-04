HDI Seguros apresenta novo diretor de Sinistros

A HDI Seguros anunciou a chegada de Leandro Bordon como diretor de Sinistros da empresa. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, o executivo atuou em funções estratégicas nas áreas de operações, sinistros, serviços, qualidade, prevenção e combate à fraude, gerenciamento de prestadores estratégicos, controles internos e riscos, gestão de informações e indicadores de desempenho e relacionamento com clientes corporativos.

Graduado em Administração pela Universidade Paulista (UNIP), Bordon também possui MBA em Data Science & Analytics pela USP/Esalq e em Gestão Estratégica e Econômica em Negócios pela Fundação Getulio Vargas, além de mestrado em Administração de Empresas e Negócios pela FECAP.

“Estar à frente de um setor que pode contribuir para a melhoria de serviços e, em consequência, para a satisfação do segurado é desafiador. Estou empolgado para começar essa nova fase em uma companhia como a HDI, com uma atuação robusta no mercado de seguros, em linha com as necessidades do consumidor e com uma política de modernização e rapidez de processos aliando tecnologia e atendimento humano”, comenta o executivo.

N.F.

