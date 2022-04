HDI Seguros apresenta nova superintendente Comercial

Compartilhar no

A HDI Seguros anunciou Luciana Luce como a nova superintendente Comercial da empresa. A executiva vai atuar à frente da Regional Parcerias.

Formada em Administração pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões — URI e especialista em Gestão Financeira pela Ulbra, a executiva conta com mais de 15 anos de experiência no mercado segurador, tendo atuado em grandes projetos comerciais.

“Assumo o cargo tendo como principal desafio o relacionamento com bancos e cooperativas, onde estão alocados nossos parceiros estratégicos. Essa é uma missão que envolve o reforço da capilaridade dos serviços que a HDI oferece aliado à promoção de maiores oportunidades de negócios”, diz Luciana.

